Aral Open in Schwarzenbek: Tanzmusik für Jung und Alt mit Show Down Live

Die Partyband Show Down Live ist am Sonnabend, 3. Juni, der Haupt-Act bei den Aral Open in Schwarzenbek

Schwarzenbek Aral Open: Tanzmusik für Jung und Alt mit Show Down Live

Schwarzenbek. Eigentlich hatte sich Sänger Felix Köster im Jahr 2009 nur auf die Suche nach einem Gitarristen begeben, um seine Singer/Songwriter-Musik auf die Bühne zu bringen. Doch dann entwickelte sich eine Band daraus: Yuna spielte Rockmusik in deutscher Sprache. Am Sonnabend, 3. Juni, steht Köster jedoch allein auf der Aral-Open-Bühne – als Vorgruppe der Partyband Show Down Live.

In diesem Jahr ist bei den Aral Open alles anders: Statt fünf Open-Air-Konzerten im Schwarzenbeker Stadtpark gibt es nur vier. Dafür gibt es bei jedem Konzert eine Vorgruppe: Nach Jessen&Melzer zum Auftakt am 6. Mai steht diesmal Singer-Songwriter Felix Köster auf der Bühne, den viele noch aus der Band Yuna kennen. Seit einiger Zeit ist er wieder als Solokünstler unterwegs. Seine Texte sind tiefgründig, mitreißend und laden dazu ein, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen. Seine Musik und seine prägnante Stimme erklingen ab 19 Uhr.

Tanzbare Partymusik unter der Brücke in Schwarzenbek

Um 20 Uhr folgt dann die Partyband Show Down Live: Die Musiker aus Hamburg touren schon seit Jahren über die Stadt- und Open-Air-Feste in Nord- und Mitteldeutschland. Tanz- und Partyklassiker, Schlager, Rock, Pop, Hits der 80er und 90er Jahre sowie die besten Hits von heute gehören zu ihrem Repertoire und sorgen für volle Tanzflächen und Stimmung bei allen Generationen – auch unter der Brücke in Schwarzenbek, wo sie zuletzt im Jahr 2017 zu Gast waren. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Um 23 Uhr werden die Regler runtergedreht.