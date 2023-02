Kreisverwaltung Ratzeburg: Ehemaliger Mitarbeiter kehrt als Künstler zurück

30 Jahre hat Roman Goryczka in der Ratzeburger Kreisverwaltung gearbeitet. Jetzt sind dort seine Gemälde zu sehen.

Seit seiner Pensionierung im Jahr 2013 malt Roman Goryczka. Jetzt stellt er seine Bilder an seiner alten Arbeitsstelle aus.

Ratzeburg. Mehr als 30 Jahre lang war er in der Ratzeburger Kreisverwaltung tätig, jetzt kehrt Roman Goryczka zurück an seine alte Wirkungsstätte – als Künstler. Seit Ende Februar hängen im Foyer des Kreishauses an der Barlachstraße 2 Malereien des 75-Jährigen. Zuletzt war er im Fachdienst Bauordnung und Denkmalschutz tätig, im Jahr 2013 wurde er pensioniert.

„Für mich ist es schon etwas Besonderes, nach 10 Jahren, nun als Künstler, in die Kreisverwaltung zurückzukommen“, sagte Goryczka beim Aufhängen seiner Bilder: „Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich die Kolleginnen und Kollegen über etwas Farbe und Abwechslung auf den grauen Fluren freuen werden.“ Als Künstler kennen die Verwaltungsmitarbeiter ihren Ex-Kollegen noch nicht: Erst nach seinem aktiven Dienst legte er sich Pinsel, Farben und Staffelei zu. In Kursen hat er sich der Malerei gewidmet. Von seinen Werken können sich Besucher im Kreishaus nun selbst überzeugen.

Bilder des Künstlers sind noch bis 26. Mai zu sehen

Die ausgestellten Werke sind sowohl thematisch als auch technisch facettenreich: Von abstrakten Bildern in Pastell über Porträts als Kohlezeichnungen oder Tiermalereien in Aquarelltechnik zeigt Goryczka einen vielfältigen Ausschnitt seines Schaffens. Im Kreishaus sind derartige Ausstellungen gern gesehen, da sie Abwechslung in die Räume bringen.

„Ich freue mich immer, wenn wir regionale Künstlerinnen und Künstler für eine vorübergehende Belebung des Foyers gewinnen können. Dass mit Herrn Goryczka ein ehemaliger Kollege hier ausstellt, freut mich umso mehr“, so Landrat Dr. Christoph Mager. Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai während der Öffnungszeiten der Kreisverwaltung montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr zu sehen.