Inner Wheel Club: 12.600 Euro für Kinder- und Jugendprojekte

Schwarzenbek. Der Inner Wheel Club Herzogtum Lauenburg konnte in diesem Jahr einen Rekorderlös in Höhe von 12.600 Euro an verschiedene Organisationen übergeben, die in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind. Inner Wheel ist eine Frauen-Organisation, die nach eigenen Angaben mit 110.000 Mitgliedern in 105 Ländern aktiv ist. Die Dachorganisation ist International Inner Wheel mit Sitz in Altrincham im Nordwesten von England.

Im Rahmen des Clubmeetings der Kreisgruppe im Februar überreichte die Clubpräsidentin des IWC Herzogtum Lauenburg, Sandra Lipke-Torkel aus Schwarzenbek, den Erlös aus dem letzten Adventskalender. Mit dabei auch die derzeitige Distriktpräsidentin Dorothea Behrendt aus Neumünster.

Spenden für Projekte mit Kindern in Not und aus Flüchtlingsfamilien

1000 Euro erhielt die Freie Jugendhilfe. Dieser Verein organisiert regelmäßig einen Aktionsnachmittag im Kletterpark Aumühle für bedürftige Kinder und Jugendliche. 575 Euro gingen an die Hachede Schule zur Anschaffung von notwendigem Schulmaterial für bedürftige Kinder.

Die interkulturelle Naturkita Hoffnungsgrund e. V. aus Sandesneben erhielt 1000 Euro zur Unterstützung der Arbeit mit Flüchtlings- und Migrantenkindern. Das Projekt Klasse 2000 wurde mit 4070 Euro bedacht. In diesem Projekt wird Schülern der Grundschulen Wissen in den Bereichen Gesundheit und Sozialkompetenz vermittelt.

Projekte des Kreisjugendrings werden mit 4000 Euro unterstützt

Der Kreisjugendring erhielt 4000 Euro. Dieses Geld fließt einerseits in den Teilhabe-Fond, mit dem Kindern aus bedürftigen Familien die Teilnahme an Veranstaltungen des KJR ermöglicht wird, sowie in das Projekt „experience“, das im Juli in Dassendorf stattfinden wird.

Die Silberbergschule in Geesthacht wurde für das Projekt: „Draußen Lernen mit Wildnispädagogin inklusive Löwenklasse“ mit 1000 Euro bedacht. Das Schwarzenbeker Projekt „Wellcome“, das Familien Unterstützung nach der Geburt eines Kindes bietet, erhielt 1000 Euro.

Der besondere Dank der Präsidentin ging sowohl an die zahlreichen Sponsoren – Händler, Firmen und Privatpersonen –, die durch ihre großzügigen Spenden den Adventskalender attraktiv machen als auch an die Damen des IWC Herzogtum Lauenburg, die jedes Jahr unermüdlich Sponsoren einwerben.