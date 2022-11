Adventskalender: Kleine Glücksfeen ziehen Lose

Schwarzenbek. Seit sieben Jahren gibt es den Adventskalender des Innerwheel Clubs (IWC) Herzogtum Lauenburg. 11.850 Euro nahm die Frauenorganisation im vergangenen Jahr durch den Kalenderverkauf ein, verteilte das Geld an Kinder- und Jugendprojekte in der Region.

In diesem Jahr wurde der bereits seit Wochen ausverkaufte Kalender in einer Auflage von 3500 Stück gedruckt. „Damit sind wir am absoluten Limit, denn wir wollen unsere Gewinnquote von 1:7 halten“, sagt Clubkorrespondentin Sabine Lehmacher. Und den Preis: ein Kalender kostet fünf Euro. Gewinner erhalten mindestens einen Gegenwert in Höhe von 25 Euro – das ist der Mindestbetrag, mit dem sich Sponsoren am Kalender beteiligen können.

Innerwheel Herzogtum Lauenburg: Kalender für einen guten Zweck

Hinter jedem Türchen, Start ist wie beim klassischen Adventskalender am Donnerstag, 1. Dezember, verbergen sich Nummern. Ob diese Nummern ein Gewinn oder eine Niete sind, haben Pia und Romy, Enkelkinder eines IWC-Mitglieds, jetzt festgelegt. Die Losziehung findet traditionell in der Kanzlei des Schwarzenbeker Rechtsanwalts und Notars Edgar Friedrich statt. Unter notarieller Aufsicht und in Begleitung von Clubpräsidentin Sandra Lipke-Torkel griffen die Kinder viele Male in die Lostrommel, bis alle Gewinne ausgelost waren.

Vom 1. Dezember an werden die Gewinnzahlen täglich auf der Internetseite des Clubs unter www.iwc-herzogtum-lauenburg.de veröffentlicht. Auf der Rückseite des Kalenders sind zudem die Geschäfte genannt, in denen wöchentlich die Gewinnnummern aushängen. Bei den Preisen handelt es sich um von den Sponsoren des Projekts gestiftete Geld- oder Sachpreise.