Frauenberatung: Beim Spaziergang einen neuen Job finden

Der Wiedereinstieg in den Job ist nach der Mutterpause nicht immer einfach. Warum Felicia Steding gern an der frischen Luft berät.

Schwarzenbek. Wie kann der Wiedereinstieg in den Beruf gelingen? Wer betreut die Kinder? Welche Perspektiven gibt es für einen „Tapetenwechsel“ im Job? Das und vieles mehr sind Fragen, die sich Frauen nach der Mutterpause oft stellen. Doch es gibt immer wieder Schwellenängste, ein Beratungsgespräch innerhalb von vier Wänden zu führen. Deshalb hat die Beratungsstelle „Frau & Beruf“, in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten im Kreisgebiet, ihr neues Beratungsangebot Walk & Talk eingerichtet. „Es ist mitunter entspannter, wenn man einfach an der frischen Luft spazieren geht und dabei miteinander redet. Das entspannt und schafft eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre“, sagt Felicia Steding (31), die seit dem vergangenen Jahr Ansprechpartnerin unter anderem für Frauen ist, die einen Neueinstieg in den Beruf nach der Mutterpause suchen. Die Fachfrau aus Klinkrade hat die Nachfolge von Sandra Hansen übernommen, die sieben Jahre für den Kreis Herzogtum Lauenburg zuständig war.

Berufsberatung auf Waldwegen und Parkbänken

Redakteur Stefan Huhndorf hat sich das Konzept von Felicia Steding bei einem Spaziergang erläutern lassen. Los ging es am Amt Schwarzenbek-Land über den Sachsenwaldring bis hin zu dem Park am Gülzower Weg mit einigen Zwischenstopps auf Parkbänken und einer Stippvisite bei der Waldgruppe des Kindergartens St. Elisabeth. So könnte auch ein Gesprächsspaziergang mit einer Frau verlaufen. Zwischen dem Redakteur und der Beraterin entwickelte sich ein entspanntes Gespräch. Felicia Steding reagierte sehr einfühlsam und empathisch auf ihren Gesprächspartner. Gut vorstellbar, dass auch Frauen Walk & Talk schätzen, gerade wenn sie Atmosphäre in einem Büro scheuen.

„Ich höre zu, gebe Tipps und kann auch Kontakte zu Jobcenter, Arbeitsagentur oder anderen Hilfsangeboten vermitteln. Mitunter reicht es aber auch, einfach das Selbstvertrauen der Frauen zu stärken, damit sie den Antrieb bekommen, sich wieder auf den Arbeitsmarkt zu trauen“, sagt die Beraterin.

Natürlich gibt es weiterhin feste Beratungstermine in den Ämtern, Großgemeinden und Städten im Kreis Herzogtum Lauenburg für die die Pädagogin und Philosophin zuständig ist. „Es hat sich aber gerade in der Pandemie gezeigt, dass eine Gesprächssituation unter freiem Himmel an der frischen Luft durchaus entspannend sein kann und Schwellenängste abbaut. Das belegen auch Management-Seminare und andere Formate. Deshalb habe ich diese Idee nach positiven Erfahrungen mit Freundinnen für meine Arbeit aufgegriffen“, sagt die 31-Jährige.

Denn die Frauen, die Rat und Hilfe suchen, haben die unterschiedlichsten Probleme und Fragen. Das geht mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf los, aber auch eine berufliche Neuorientierung ist eine wichtiges Thema für diese Zielgruppe. Die jetzt angebotene Einzelberatung von Felicia Steding unterstützt Frauen in beruflicher (Neu-)Orientierung, Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung. „Die körperliche Bewegung während der Beratung erleichtert die Selbstreflexion, das Lösen mentaler Blockaden und die Aufnahme neuer Impulse“, erläutert die 31-Jährige das Konzept.

„Die Probleme sind vielschichtig. Es gibt Frauen, die nur kurz aus dem Job ausgestiegen sind und eine neue Herausforderung suchen, aber auch andere Mütter, die drei oder vier Kinder haben und seit zehn oder mehr Jahren nicht mehr berufstätig waren. Für jeden Fall braucht es ein unterschiedliches Konzept“, sagt Felicia Steding. Gerade im ländlichen Raum spielt auch die Mobilität der Frauen ein Rolle. „Die Daten erfasse ich vorab. Eine Dokumentation über das Gespräch gibt es später und Tipps für mögliche Kontakte zur Arbeitsagentur, Jobcenter oder anderen Angeboten liefere ich nach. Denn die meisten Frauen können natürlich keine Notizen während des Spaziergangs machen. Aber das neue Angebot geht ja auch erst los und wir müssen Erfahrungen mit dem Konzept sammeln“, sagt Felicia Steding.

Neue Beraterin ist in Klein Pampau aufgewachsen, kennt sich in der Region bestens aus

In der Region kennt sich die neue Beraterin bestens aus. Felicia Steding ist in Klein Pampau aufgewachsen und in Schwarzenbek zur Schule gegangen. Dort hat sie in ihrer Freizeit auch Handball gespielt. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, hat Deutsch und Philosophie studiert und im im Referendariat gerne mit Oberstufenschülern gearbeitet. „Irgendwann wurde mir aber klar, dass ich lieber ganz gezielt mit Einzelpersonen arbeite“, sagt sie.

Es folgte eine Tätigkeit als Heilpädagogin, bei der sie sich auch um Menschen mit Behinderungen kümmerte. Dann kam das Angebot bei Frau & Beruf genau richtig. Etwa 14 Beratungen bietet Felicia Steding wöchentlich an und arbeitet vor Ort auch eng mit den jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten zusammen. In Schwarzenbek kooperiert sie mit Petra Michalski. „Viele Frauen schätzen die stationären Beratungsangebote. Andere wollen lieber eine lockerere Atmosphäre. Darauf reagiere ich mit den Spaziergängen. Ich bin gespannt, wie dieses Angebot angenommen wird“, sagt Felicia Steding.

Foto: Marcus Jürgensen

Walk & Talk findet zwischen 9 Uhr und 17 Uhr statt und dauert etwa zwei Stunden. Zeitpunkt und Adresse werden bei der Anmeldung besprochen. Auf dem Weg besteht auch die Möglichkeit an Bänken zu pausieren, um wichtige Impulse schriftlich festzuhalten. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 22. Februar, in Schwarzenbek. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon: 04542/8 56 88 68, Mobil: 0170/300 77 94 oder per E-Mail an: felicia.steding@faw.de.