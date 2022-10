Wo Neugierde und Entdeckerfreude aktiv gefördert werden

Kita Pavillon Schwarzenbek wurde erneut zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Was Feder, Perlen und Glitzer damit zu tun haben.

Schwarzenbek. Die Johanniter-Kita Pavillon an der Berliner Straße wurde für weitere zwei Jahre zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. In der Schwarzenbeker Kindertagesstätte entdecken die Kinder spielend die Regeln der physikalischen und chemischen Gesetze, erforschen die Welt der Zahlen und führen Experimente durch.

Bereits 2020 erhielt die Kita das Prädikat von der gemeinnützigen Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Mit ihrem bundesweiten Fortbildungsprogramm unterstützt die Stiftung pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei, Kinder beim Forschen und Entdecken zu begleiten. Dabei geht es nicht um die Vermittlung von Faktenwissen. Vielmehr werden die Kinder dabei unterstützt, selbstständig ihren Fragen nachzugehen und sich ihre Umwelt forschend zu erschließen

Kita Pavillon Schwarzenbek fördert die Neugierde der Kinder

„Wir fördern die Neugierde der Kinder beim Experimentieren, Ausprobieren und Beobachten aktiv“, erklärt Kita-Leiterin Marion Holborn. Mit viel Freude und Leidenschaft verfolgten die Kinder das in diesem Jahr neu geschaffene Hochbeet-Projekt: Sie konnten beobachten, wie die Pflanzen wachsen, welche Gemüsesorten über oder unter der Erde gedeihen oder wie die Tomaten langsam rot wurden. Die kleinen Forscherinnen und Forscher untersuchten zudem beim Schüttelexperiment, wie sich verschiedene Materialien in einem geschlossenen Rohr aus Plexiglas bewegen.

„Wir haben mit Federn, Perlen oder Glitzerpulver ausprobiert, was sich beim Schütteln langsamer oder schneller bewegt“, erklärt Erzieherin Marleen Reppert. Die Mathematik entdeckten die Kinder in der Zahlenschule, in der sie sich mit Rätseln, Geschichten und Abzählreimen den Zahlen näherten.