Drei Wehren löschen brennende Gastherme in Möhnsen

Die Alarmierung lautete Küchenbrand: Doch in der Küche brannte die Gastherme. Feuerwehrleute aus drei Gemeinden waren in Möhnsen im Einsatz und konnten die Gefahr schnell bannen.

Möhnsen. Die Alarmierung lautete „Küchenbrand“. Doch am Sonntagmorgen, 11. September, qualmte an der Bahnhofstraße 23 in Möhnsen keine überhitzte Bratpfanne. Stattdessen stand die Gastherme in Flammen und auch Küchenmöbel brannten bereits, als die Freiwillige Feuerwehr des Ortes gegen 10.38 Uhr ausrückte. Rauch drang schon aus dem Haus, deshalb gingen die Feuerwehrleute unter Atemschutz mit einem C-Rohr ins Gebäude, um den Brand zu löschen, wechselten sich dabei regelmäßig ab.

Feuerwehreinsatz in Möhnsen unter Atemschutz

Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Flammen zu löschen und die Gaszufuhr abzudrehen. Anschließend wurde das Haus mit Drucklüftern belüftet, um den Rauch herauszudrücken. Die Bewohner hatten das Haus frühzeitig verlassen, niemand wurde verletzt. Nach dem Einsatz wurde der Gasversorger, in diesem Fall SH Netz, benachrichtigt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Möhnsen, Havekost und Kasseburg, zudem ein Rettungswagen und die Polizei.