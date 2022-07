Eberhofer auf dem Ratzeburger See

Basthorst. Aktuelle Blockbuster unter freiem Himmel genießen und danach mit Freunden ins Gespräch kommen. Das ist das Konzept des „Norddeutschen Freiluftkinos“. Am Freitag, 15. Juli, geht das Open-Air-Kino in die 21. Spielzeit. Um 21.45 Uhr ist dann die Familiengeschichte „Wunderschön“ in den Remisen in Seedorf zu sehen. Die Saison endet am 27. August in Buchholz mit den Minions. Wegen der kürzer werdenden Tage beginnt der Film dann bereits um 20.30 Uhr.

„Ich habe eine App, auf der ich den Sonnenuntergang sehe. Danach richtet sich auch der Spielplan. Wir haben zwar einen neuen, sehr leistungsstarken Laser-Projektor, aber wir brauchen trotzdem Dunkelheit für die Vorführungen“, erklärt Martin Turowski, Chef der Kinos Burgtheater in Ratzeburg und Mölln. Gemeinsam mit seiner Theaterleiterin Annika Tonn und vier weiteren Helfern bringt er an 16 Sommerabenden die aktuellen Film-Abenteuer auf Wiesen vor Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwachen und auch auf einer schwimmenden Leinwand auf den Ratzeburger See. „Wir sind Cineasten durch und durch. Es ist schön, wenn wir Kinobegeisterten einen schönen Sommerabend bescheren können“, sagt Turowski.

Der neue Laserprojektor hat 65.000 Euro gekostet und steht sonst in Mölln

Das lassen sich die Betreiber einiges kosten. Es gibt im 21. Jahr des Open-Air-Spektakels einen neuen Laserprojektor, der 65.000 Euro gekostet hat und sonst im Kino in Mölln steht. Während des Sommerkinos fallen dort an den Wochenenden die Vorstellungen aus, weil der Projektor dann im Kino-Mobil im Einsatz ist.

Auch die Leinwand ist neu. Früher hatte Turowski eine aufspannbare Leinwand im Einsatz. Diese wurde durch zwei aufblasbare Versionen ersetzt, die sich schneller aufbauen lassen und mit einer Größe von zehn mal sieben Metern auch großformatiger sind.

Die Leinwand ist schwimmfähig, was den Einsatz auf dem Ratzeburger See ermöglicht

„Wir brauchen drei Stunden, um alles auf- und abzubauen. Für die Leinwand haben wir große Erdanker. Sollte das Gelände es nicht zulassen, die Anker in den Boden zu schlagen, können wir auch Wassertanks nutzen, um die Leinwand zu fixieren“, so Turowski.

Die Leinwand ist auch schwimmfähig, was den Einsatz auf dem Ratzeburger See beim Ruderclub ermöglicht. Dort ist am Donnerstag, 28. Juli, die Vorpremiere des neuen Eberhofer-Krimis „Gugelhupf Geschwader“ auf der schwimmenden Leinwand zu sehen. In der Vergangenheit waren für dieses Event Pontons erforderlich.

Neu dabei als Spielort ist Gut Basthorst

Ebenfalls neu ist der Spielort Gut Basthorst. „Wir freuen uns auf das Freiluftkino. Das ist eine Bereicherung für unser Veranstaltungs-Portfolio“, sagt Eventmanager Jakob Viereck, der am Donnerstag gemeinsam mit Turowski die Wiese für die Vorstellung inspizierte. Auf Basthorst ist übrigens am 22. Juli „Downtown Abbey II“ zu sehen. Der Eintritt für alle Filme kostet 9,50 Euro.

Das Open-Air-Spektakel der Kino-Freunde um Martin Turowski geht in eine neue Auflage. In der 21. Spielzeit stehen 16 Filme auf dem Programm: Los geht es am Freitag, 15. Juli, um 21.45 Uhr mit Wunderschön. Spielort sind die Remisen in Seedorf an der Dorfstraße 4. Weiter geht es am Sonnabend, 16. Juli, um 21.45 Uhr mit dem dritten Teil von Monsieur Claude am Behlendorfer See an der Seestraße. Auf Gut Basthorst wird am 22. Juli um 21.30 Uhr Downtown Abbey II gezeigt. Weiter geht es mit Alles in bester Ordnung am Sonnabend, 23. Juli, um 21.30 Uhr auf der Seewiese an der Seestraße 44 in Salem.

Die Abenteuer von Bibi & Tina – einfach anders stehen am Montag, 25. Juli, um 21.30 Uhr auf der Wiese am Ratzeburger Burgtheater am Theaterplatz 1 auf dem Programm.

Das Programm

Eine Preview gibt es am Donnerstag, 28. Juli, um 21.30 Uhr im Ruderclub am Ratzeburger See (Dr. Alfred Block Allee 5): Dort ist der Eberhofer-Krimi Guglhupf Geschwader zu sehen. Auf dem Hof der Familie Hoppenstedt in Kittlitz an der Dorfstraße 15 zeigt das Freiluftkino dann um 21.30 Uhr die Komödie Liebesdings. Weiter geht es dann am Sonnabend, 30. Juli, um 21.30 Uhr mit dem James Bond-Abenteuer Keine Zeit zu sterben an der Badestelle Wittenburger Chaussee in Zarrentin. Weiter geht es mit Eingeschlossene Gesellschaft am Freitag, 5. August, um 21.15 Uhr beim CVJM am Domhof 35 in Ratzeburg. Meine schrecklich verwöhnte Familie ist am Sonnabend, 6. August, um 21.15 Uhr bei der Feuerwehr in Alt-Mölln (Heinz-Hagelstein-Weg) zu sehen.

Ebenfalls in Mölln im Kurpark flimmert dann am Freitag, 12. August, um 21 Uhr der Thriller Contra über die Leinwand. Am Sonnabend, 13. August (21 Uhr), ist dann Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush an der Reihe. Der Film ist im Pfarrgarten an der Kirchstraße 8 in Nusse zu sehen. Wunderschön wird erneut am 19. August um 20.45 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Niendorf an der Stecknitz gezeigt. Am 20. August gibt es Top Gun im Ratzeburger Kurpark (20.45 Uhr). Es ist nur eine Phase, Hase ist am 26. August (20.30 Uhr) in Sterley, Alte Dorfstraße 35, zu sehen. Und zum Abschluss gibt es am in Buchholz auf dem Ortskampe 1 tags darauf um 20.30 Uhr die Minons.