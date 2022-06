Gut Basthorst: Sommerkonzert mit Bayernflair und Blasmusik

Basthorst. Wer auf zünftige, bayerische Musik steht, sollte am Sonnabend, 18. Juni, schon eine Stunde vor dem eigentlichen Konzertbeginn nach Basthorst kommen: Zum siebten Sommerkonzert von Möhnsener Musikanten und Bargteheider Stadtorchester im Kuhstall auf Gut Basthorst hat Musikanten-Chef Heinrich Hamester Besuch aus Bayern bekommen. Rosi und und Thomas Gackstatter aus Aßling bei Rosenheim verkürzen den Besuchern als „Broadwiesn Musi“ mit Ziach (Steirische Harmonika), Gitarre und Gesang die Zeit vom Einlass um 14 Uhr bis zum Start des Konzerts der beiden großen Blasorchester um 15 Uhr.

In ihrer Heimat in Oberbayern spielen sie gemütliche alpenländische Volksmusik auf Hochzeiten, Musikantentreffen, in Biergärten und „Hoagascht“ – so nennt man in Bayern nichtkommerzielle Musikantentreffen mit traditioneller Volksmusik. Bei so einem Treffen hat Hamester das Paar kennengelernt und in den Norden eingeladen: „Sie haben keine Gage verlangt, kommen aus reinem Interesse und wollen sich hier im Norden mal umsehen.“

Sommerkonzert: Das Repertoire der Orchester reicht von Polka bis Pop

Um 15 Uhr überlassen die beiden Bayern den mehr als 50 Musikern und Musikerinnen aus Möhnsen und Bargteheide die Bühne. Beide Kapellen stehen zum siebten Mal beim Sommerkonzert gemeinsam auf der Bühne. Zweimal musste das große Sommerkonzert wegen der Pandemie abgesagt werden. Zu den sechs bisherigen Konzerten kamen jeweils mehr als 400 Besucher.

Das Publikum erwartet ein reichhaltiges Programm von Polka, Marsch, Walzer bis zu Filmmusik sowie Rock- und Popstücke. Dafür haben die Musikanten unter Leitung von Erwin Kraft und das Stadtorchester mit Dirigent Hiroaki Sasaki kräftig geübt. Auch die Jugendabteilung der Möhnsener Musikanten wird zeigen, dass sie trotz der langen Corona-Pause die Lust am Musizieren nicht verloren hat. Moderiert wird das Konzert von Carsten Klein, Dirigent und Trompeter beim Blasorchester Seevetal.

Karten gibt es per Telefon, E-Mail und an der Tageskasse

Das Catering von Gut Basthorst versorgt die Gäste zudem kulinarisch vor, während und nach dem Konzert. Karten zum Preis von 13 Euro gibt es im Vorverkauf im Reisebüro Neumann an der Lauenburger Straße 5 in Schwarzenbek sowie an der Tageskasse. Besucher können Karten auch bei der Gutsverwaltung unter der Telefonnummer 04159/8 25 20 sowie per E-Mail an info@moehnsen.de.vorbestellen. Kinder, die jünger sind als als 14 Jahre, haben freien Eintritt.