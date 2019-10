Bargteheide. Beim Stadtorchester Bargteheide heißt es derzeit proben, proben, proben. Nicht für irgendein Konzert, sondern für das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des Ensembles. Am Sonnabend, 9. November, will das Orchester sein Publikum mit einem Querschnitt aus seinem vielseitigen Repertoire und vielen Highlights begeistern. „Es warten einige Überraschungen auf die Zuhörer“, verspricht Marc Bosbach, Pressesprecher des Vereins.

2016 erhielt das Orchester einen neuen Leiter

2016 übergibt Alexander Gerzenberg den Dirigentenstab an Hiroaki Sasaki.

Foto: Thorsten Bröcker

2009 gründete sich das Laienorchester aus den Aktiven der Musikzüge der Freiwilligen Feuerwehren Bargfeld-Stegen und Wentorf. Trompeter Alexander Gerzenberg übernahm die Leitung. Weil es ihn 2016 nach Wien zog, suchte das Orchester einen Nachfolger. Es fand ihn in Hiroaki Sasaki. „Wir haben einen charismatischen, ehrgeizigen Dirigenten, der charakterlich zu uns passt und uns mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl fördert und fordert“, beschreibt Posaunist Bosbach die Rolle, die Sasaki ausfüllt. „Er versteht es, alle Musiker zu fördern, ohne dass Langeweile oder Überforderung auftritt.“ Laut Bassposaunist Ole Weinhold zählte die Übergabe des Taktstocks vom scheidenden an den neuen Dirigenten beim Jahreskonzert 2016 zu den emotionalsten Momenten in der Orchestergeschichte. Danach verabschiedete sich Gerzenberg mit dem Trompetensolo „My Way“.

Auch Kai-Uwe Fuhlendorf bekleidet ein wichtiges Amt. Als Notenwart wirkt er nicht nur bei der Auswahl der Konzertstücke mit. Sondern verbringt viel Zeit mit dem Hören von alten und neuen Arrangements und dem Sichten von Notenliteratur, um so das Repertoire des Orchesters um neue passende Stücke zu erweitern. Und Gabi von Elling hat der Verein sogar gleich auf Lebenszeit die Leitung des Festausschusses übertragen.

Im Verein zählt neben Musik auch die soziale Komponente

Er organisiert Feste und Ausflüge, bereitet die Konzerte vor. Überhaupt spielt der soziale Faktor eine große Rolle in dem Verein. Bosbach sagt: „Unsere Stärke ist neben der Musik die Menschlichkeit.“ Die Gruppe bestehe aus Menschen verschiedener Charaktere, verbunden durch Liebe zur Musik und gegenseitigen Respekt. Gefestigt werde die Gemeinschaft durch gemeinsame Feiern und Unternehmungen. Der Verein sei darauf angewiesen, dass jedes Mitglied sich nach seinen Möglichkeiten einbringe, so Bosbach, denn alle Aktivitäten würden in Eigenleistung erbracht.

Hatte das Orchester anfangs den Saal des ehemaligen Schützenhofs in Bargteheide genutzt, können die Musiker inzwischen kostenfrei in der Carl-Orff-Schule proben. Zu seinen Auftritten der vergangenen zehn Jahre zählen unter anderem das Schützenfest in Westerhof, das Sommerkonzert auf Gut Basthorst, der große Zapfenstreich bei Glantz in Delingsdorf oder das eigene Jahreskonzert. Dabei wirken 25 bis 30 aktive Mitglieder unterschiedlicher Altersgruppen und musikalischer Voraussetzungen mit. Das Repertoire umfasst Pop, Swing, Klassik, Schlager, Polka, Märsche und Filmmusik. Wer sich von der Vielfalt und dem Können des Orchesters überzeugen will, kann sich im Vorverkauf Karten für das Jubiläumskonzert sichern.

Konzert: Sa 9.11., 19.00, Ganztagszentrum Bargteheide, Am Markt 2a, Karte 10,–, Vvk.: Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25