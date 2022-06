Amtswehrfest: Freundschaftlicher Wettkampf der Feuerwehren

Damit beim Amtswehrfest am Sonnabend, 11. Juni, alles klappt, probieren Thomas Maraun, Martin Eisenschmidt, Peter-Michael Friedrichsen und Thomas Luttermann (v.l.) schon mal aus, ob die Fläche an der Feuerwache für die Simulation eines Löschangriffs ausreicht.

Gülzow. 17 Jahre ist es her, dass die Freiwillige Feuerwehr Gülzow zum letzten Mal ein Amtswehrfest in Schwarzenbek-Land ausgerichtet hat. Ältere Feuerwehrkameraden erinnern sich noch gerne an den legendären Blaulichtball, der im Gülzower Schützenhaus gefeiert wurde.

Dass die Gülzower auch 2022 gute Gastgeber sind, wollen sie am Sonnabend, 11. Juni, beweisen: Eingeladen sind alle Feuerwehren aus dem insgesamt 19 Dörfer zählenden Amt Schwarzenbek-Land. Dazu kommen befreundete Feuerwehren aus Grünhof-Tesperhude, Wiershop, Lütau oder Müssen, die nicht zum Amtsbezirk gehören sowie die Partnerwehr aus Gülzow in Mecklenburg-Vorpommern.

Um 9 Uhr startet der Marsch der Gastfeuerwehren, der sie von der Evangelischen Grundschule zum Gerätehaus an der Dorfstraße 21 führt. Von 11 bis 16 Uhr messen sich dann 21 Teams beim Feuerwehrwettkampf. Start ist an der Wache, von der es auf das Hofareal von Gut Gülzow geht, wo zwölf Stationen auf die jeweils sechsköpfigen Teams warten. „An jeder Station warten zwei Teams. Wir starten dann alle gleichzeitig, sonst könnten wir den Zeitplan nicht einhalten“, sagt Wehrführer Andreas Diersen.

Beim Amtswehrfest kam am Rundkurs prima zugeschaut werden

Weil es auf dem Parcours keine Straßen gibt, ist die etwa drei Kilometer lange Rundstrecke auch gut für Zuschauer geeignet. „Wir würden uns freuen, wenn Familien mit Kindern die Wettkämpfer begleiten“, sagt Diersen. Los geht es gleich am Gerätehaus mit einer Löschübung: Die Wettkämpfern müssen eine Schlauchleitung legen, allerdings fließt am Ende kein Wasser aus dem Strahlrohr. „Das würde zu viel Zeit kosten, wir haben nur eine Viertelstunde je Station“, so Peter-Michael Friedrichsen.

Der anschließende Parcours ist dann eine Mischung aus Geschicklichkeitsübungen und Feuerwehrwissen: So müssen die Teams ihre Kenntnisse in Erster Hilfe beweisen, aber auch wie gut sie mit einem Schlauchboot umgehen können. Parallel zu den Wettkämpfen gibt es am Feuerwehrgerätehaus Kaffee und Kuchen, Grillwürste, Pommes und Getränke.

Im Feuerwehrgerätehaus wird der Blaulichtball gefeiert

Der abschließenden Blaulichtball, der um 20 Uhr beginnt, wird im Feuerwehrgerätehaus gefeiert, aus dem die Fahrzeuge ausquartiert werden. Wer sich um die Sicherheit im Brandfall sorgt: Die Gülzower Feuerwehrleute haben sich für diesen Tag abgemeldet, im Notfall springen die Retter aus den Nachbargemeinden ein. „Die Feuerwehrkameraden, die an den Wettkämpfen teilnehmen, sind eh in Einsatzkleidung vor Ort und können im Alarmfall sofort ausrücken“, sagt Friedrichsen.