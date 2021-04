Toter Mann in Schwarzenbek gibt der Polizei Rätsel auf

Passanten haben am Donnerstag an der Waldstraße einen leblosen Mann gefunden. Neben ihm lag ein Fahrrad. Polizei sucht Zeugen.

Schwarzenbek. Schreck in der Mittagsstunde: Passanten haben am Donnerstag, 22. April, gegen 13 Uhr an der Waldstraße in Schwarzenbek einen leblosen Mann gefunden. Die von Rettern unternommenen Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Neben dem Verstorbenen lag am Fahrbahnrand ein graues Rad mit roten Aufklebern.

Die Polizei geht nach ärztlicher Untersuchung des Toten von einer natürlichen Ursache aus, bestätigt Jacquelin Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Fragen wirft jedoch die Identität des Toten auf. „Der Mann hatte weder Geld noch Papiere bei sich, mit denen er identifiziert werden könnte.“ Gefunden wurde nur ein Schlüssel.

Eine Raubtat liegt nach Erkenntnissen der Polizei nicht vor. Eine Vermutung: Der etwa 65-jährige Mann ist mit dem Rad zu einer kurzen Fahrt aufgebrochen, hat nur den Schlüssel mitgenommen.

Jetzt suchen die Beamte Zeugen. Wer hat am fraglichen Tag einen 1,80 bis 1,90 Meter großen Mann mit Vollbart und Halbglatze mit einem grauen Mountainbike gesehen. Der Tote trug eine schwarze Jacke, dunkelblauen Pullover, schwarze Hose und graue Sportschuhe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter Telefon 04152/ 80 03-0 entgegen.