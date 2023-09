Vollsperrung Lauenburg: Mülltonnenservice für genervte Hafenstraßenbewohner

Lauenburg. Busunternehmer klagen über die Vielzahl an Straßenbaustellen in und um Lauenburg, die, weil zeitgleich betrieben, den Verkehr stark behindern. Lauenburgs Gastronomie kritisiert, dass sie für viele Gäste kaum oder gar nicht erreichbar ist.

Auch die Bummelbaustelle auf der Lauenburger Elbbrücke trieb Betroffenen die vergangenen Wochen zeitweise Zornesfalten auf die Stirn. In Teilen der Hafenstraße (B209) bietet die Stadt jetzt einen bemerkenswerten Mülltonnen-Service für die genervten Anlieger.

Lauenburg bietet Mülltonnen-Service für Baustellengeplagte

Hafenstraßenbewohner haben sich beschwert, von der Umwelt abgeschnitten zu werden. Die notwendigen Sielarbeiten erzürnten manchen. Doch die Gesamtbauzeit wird eingehalten: In Hinblick auf die Hafenstraße vermeldet Lauenburgs Stadtverwaltung jetzt, dass es in den Schlussspurt geht. Die Arbeiten sollen zum Monatsende abgeschlossen werden.

Zuvor muss der Bereich jedoch zur Vorbereitung der Asphaltierungsarbeiten gesperrt werden. Nur Rettungswagen können passieren. Die Post und Lieferdienste dürfen dies dagegen nicht, auch nicht die Müllabfuhr.

Hafenstraße: Nur Rettungswagen dürfen passieren

In anderen Orten werden Betroffene in aller Regel dann aufgefordert, zum Abholtag ihre Mülltonne doch selbst zur nächsten befahrbaren Straße zu schaffen. Dies will die Stadt den Anwohnern von Sägemühlenweg und im Bereich Hafenstraße 27 bis 40 nicht zumuten. Das Angebot: Wer seine Mülltonne rechtzeitig zuvor bereitstellt, soll sich darum nicht mehr kümmern müssen.

„Die Behälter werden dann eingesammelt und von der beauftragten Firma zu Sammelplätzen gebracht und nach der Leerung wieder zurück zum Grundstück“, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, muss seine Tonne jedoch spätestens am Tag vor dem regulären Abholtermin auf seinem Grundstück bereitstellen.

Anwohner müssen Tonnen frühzeitig bereitstellen

Nur wenn die Tonne dort bis 6 Uhr früh zur Abholung bereitsteht, werde dies funktionieren. „Die Firma hat um diesen Vorlauf gebeten“, heißt es dazu aus der Verwaltung. Wenn Handarbeit Motorenkraft ersetzen muss, dauert es eben länger.