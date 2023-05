Bauarbeiten am Schulzentrum Büchen auf der Zielgeraden: Richtfest geplant

Büchen. Von der Beschlussfassung, die Grundschule Büchen durch einen Neubau zu erweitern, bis zum Richtfest sind nicht mal zweieinhalb Jahre ins Land gegangen. Das ist vergleichsweise wenig Zeit, zumal das Projekt anfangs nicht unumstritten war.

Im November 2020 waren sich die Vertreter des Schulverbandes Büchen dann aber einig: Die Grundschule erhält einen Erweiterungsbau mit 20 Klassenzimmern und acht Gruppenräumen. Die durch die Erweiterung frei werdenden Räumlichkeiten der Grundschule sollen von der offenen Ganztagsschule genutzt werden. Außerdem wird ein Raum zum Physikraum für die Gemeinschaftsschule umgebaut. Ursprünglich war auch eine Erweiterung der Gemeinschaftsschule diskutiert worden.

Grundschule Büchen: Erweiterungbau dient steigenden Schülerzahlen

Gegen das finanzielle Gesamtvolumen von 13 Millionen Euro hatte es zunächst Widerstand aus den kleineren Gemeinden gegeben. Zum Schluss allerdings war man sich einig, das ehrgeizige Projekt gemeinsam zu stemmen. Und das aus gutem Grund:

Nach einer Prognose des Schulentwicklungsplans werden die Schülerzahlen in der Grundschule wie auch in der Gemeinschaftsschule in den nächsten Jahren kontinuierlich ansteigen. Die Gutachter kamen 2018 zu dem Schluss, dass bis zum Schuljahr 2024/25 im Schulzentrum 24 Klassenräume, Fachkabinette und Gruppenräume fehlen werden.

Schulcontainer gegen Platzmangel

In den Sommerferien vergangenen Jahres begannen die Tiefbauarbeiten für den Neubautrakt. Gleichzeitig mussten sich die Planer etwas einfallen lassen, die Bauarbeiten auch während der Schulzeit ohne größere Beeinträchtigung des Unterrichtes fortzuführen: Gehwege mussten gesperrt werden, andere wurden neu angelegt. Auch musste sichergestellt werden, dass die Feuerwehr im Ernstfall ungehinderten Zugang zum Schulzentrum hat.

Trotz des Tempos bei der Umsetzung des Projektes musste sich der Schulverband etwas einfallen lassen, dem Platzmangel übergangsweise zu begegnen. Rund 1400 Schülerinnen und Schüler besuchen die Grundschule am Steinautal und die Friedegart-Belusa-Gemeinschaftsschule, die zusammen das Schulzentrum bilden.

Die Oberstufe mit der Möglichkeit, das Abitur abzulegen, ist 2014 gestartet. Dem Ansturm neuer Schüler war das Schulzentrum nicht gewachsen. Seit diesem Schuljahr stehen daher gegenüber der Schule am Bahndamm Container, so wie sie auch für die Weingartenschule in Lauenburg zum Einsatz kommen. Diese zusätzlichen Räume stehen herkömmlichen Klassenräumen in nichts nach und sind mit voller Technik ausgestattet. Hier lernen jetzt drei 8. Klassen.

Grundschule Büchen: Anbau soll im Schuljahr 2024/25 bezugsfertig sein

Und es geht ordentlich weiter auf der Baustelle. Der Fensterbauer ist damit befasst, die Fensterelemente Etage für Etage einzubauen, und die Technikgewerke Elektro und Sanitär werden in den geschlossenen Etagen voraussichtlich ab Ende Mai mit ihren Montagen beginnen. Das Verblendmauerwerk ist ebenfalls fast fertig.

Auch der Dachstuhl ist hochgezogen, der Dachdecker kann mit den vorbereitenden Arbeiten beginnen. Für Dienstag, 23. Mai, ist das Richtfest geplant. Läuft alles so weiter wie geplant, wird der Erweiterungsbau der Grundschule mit dem Schuljahr 2024/2025 bezugsfertig sein.