In alter Tradition in Lauenburg: Maibaum, Blumen und Zimmermannsklatsch

Lauenburg. Mindestens zweimal im Jahr macht der Bürgerverein Pro Lauenburg in der Öffentlichkeit von sich reden: Einmal während der zünftigen Aufstellung des Maibaums an der Alten Wache und zum anderen durch die vielen Blumenampeln, die den ganzen Sommer hindurch an Laternenmasten im Lauenburger Stadtgebiet für bunte Farbtupfer sorgen.

Am Montag, 1. Mai, wird an der Alten Wache nach langer Tradition der Maibaum aufgestellt. Punkt 11 Uhr tragen die Lauenburger Zimmerleute den mit Wappen und Bändern geschmückten Mast zum Löwenbrunnen. Assistiert werden sie dabei von den Minirettern der Lauenburger Feuerwehr, bei der Aufstellung des Mastes helfen die erwachsenen Mitglieder der Wehr. Ein Rahmenprogramm hat der Bürgerverein auch organisiert: Der Feuerwehrmusikzug spielt zünftige Blasmusik, die Lauenburger Kielschweine singen Shantys, die Tanzschule Arabesque hat neue Choreographien einstudiert.

„Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut, und auf seinen Kamerad vertraut!“

Steht der Maibaum fest und sicher, führen die Handwerker wieder ihren traditionellen Zimmermannsklatsch vor. Zuvor gibt es nach altem Brauch für jeden von ihnen einen kräftigen Schluck Korn. Und dann heißt es wieder: „Darum aufgeschaut, fest Gerüst gebaut, und auf seinen Kamerad vertraut!“ Die Bedeutung des Maibaums geht übrigens auf das 19. Jahrhundert zurück: Er soll die Bewohner des Ortes vor Krankheit und Unheil bewahren.

Die Erlöse aus den Speisen und Getränken werden traditionell für einen guten Zweck gespendet. Pro Lauenburg stellt auch in diesem Jahr ein großes Sparschwein auf. „Der Inhalt geht diesmal an die Lauenburger Tafel“, sagt der Vorsitzende Gerhard Pehmöller. Der Lauenburger Bürgerverein hat derzeit 86 Mitglieder – Tendenz steigend, wie der Vereinschef betont.

Blumenampeln werden am 6. Mai bepflanzt

Eine knappe Woche später kommen die Mitglieder von Pro Lauenburg schon wieder zusammen. Zauberschnee, rote Geranien, weiße Fächerblumen, weißbunter Gundermann und das blaue Zauberglöckchen – das sind die traditionellen Blumen, die engagierte Vereinsmitglieder am Sonnabend, 6. Mai, in insgesamt 400 Liter Erde pflanzen werden. Als bunte Farbtupfer werden die Blumenampeln bis in den Herbst hinein an vielen Straßenlaternen hängen.