Ein Feuerwehrmann geht am 12. Juni 2013 in Lauenburg durch die überflutete Unterstadt. Die Hochwassersituation an der Elbe ist derzeit wieder angespannt.

In Tschechien regnet es, in Pirna stehen Straßen unter Wasser, in Dresden gilt Alarmstufe 1. Was Experten für Lauenburg befürchten.