Der Hort in der Weingartenschule läuft wieder an, allerdings nur für 20 Kinder.

Kinderbetreuung Hort in Lauenburg öffnet wieder – aber nur für 20 Kinder

Lauenburg. Wieder gab es Post für die Eltern der Hortkinder in der Weingartenschule – diesmal mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Zunächst die gute: Nach einer wochenlangen Zitterpartie kann die Einrichtung ab Montag, 24. April wieder öffnen. Bis jetzt hatte es nicht danach ausgesehen, denn die auf vielen Kanälen ausgeschriebene Stelle einer Erzieherin wurde nicht besetzt. Wie berichtet, hatten Ende vergangenen Jahres die Leiterin und eine weitere Erzieherin überraschend gekündigt, sodass mit Jahresbeginn die Kinderbetreuung nicht mehr sicher gestellt war und der Hort schließen musste.

Die schlechte Nachricht: Es können vorerst nur 20 von ehemals 30 Kindern betreut werden. „Für eine Betreuung aller Kinder im vertraglich vereinbarten Zeitrahmen braucht es eine weitere Kraft“, schreibt der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg als Träger der Einrichtung. Wer bisher für sein Kind dauerhaft keine andere Betreuung finden konnte, muss also schnell sein. Am kommenden Freitag, 31. März, endet die Anmeldefrist für die Hortbetreuung an der Weingartenschule.

Evangelische Kirche: An nächstem Schuljahr vielleicht wieder voller Hortbetrieb

Die Mitteilung im vergangenen Jahr hatte für die Familien bedeutet, dass sie innerhalb von wenigen Tagen eine andere Betreuung für ihre Sprösslinge organisieren mussten. Einige waren im offenen Ganztagsbetrieb der Weingartenschule untergekommen, andere werden nachmittags in der evangelischen Kita betreut. Zwar ist für den Hortbetrieb die Kirche zuständig, Unterstützung gibt es aber dennoch von der Stadt: Sie finanziert seit Januar die täglichen Taxifahrten der Kinder von der Schule in die Kita. Diese Zusage galt zunächst bis Februar, wurde dann aber vorsorglich für die Monate März und April verlängert.

Wenn sich die Bemühungen des Kirchenkreises auszahlen, soll mit Beginn des neuen Kita- und Schuljahres wieder eine Betreuung für alle Hortkinder möglich sein. Aktuell fänden weitere Vorstellungsgespräche statt, heißt es vonseiten des Kirchenkreises. er