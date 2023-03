Polizei Schleswig-Holstein: Betrunkener Autofahrer fährt Schülerin (10) in Büchen an

Büchen. Früh am Morgen war ein 64-jähriger Büchener schon ziemlich stark alkoholisiert und hat einen gefährlichen Unfall verursacht. Dabei wurde eine zehnjährige Schülerin verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 16. März, gegen 7.50 Uhr an der Lauenburger Straße in Büchen. Der betrunkene Mann war mit seinem VW in Richtung Schulendorf unterwegs.

„In Höhe des Schulzentrums stoppte er vor dem Fußgängerüberweg und fuhr kurz darauf wieder an“, berichtet Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. Als er wieder Gas gab, übersah er eine Schülerin, die mit ihrem Fahrrad den Fußgängerweg in Richtung Schule überquerte.

Polizei riecht Alkohol im Atem und ordnet Blutprobenentnahme an

Der 64-Jährige fuhr leicht gegen das Fahrrad, das Mädchen stürzte. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zeugen verständigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen, rochen sie Alkohol im Atem des Mannes. „Ein bei dem Autofahrer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,6 Promille.

Die eingesetzten Polizeibeamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein“, so die Hauptkommissarin weiter. Der 64-Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des Verdachts fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.