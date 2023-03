Komödie „De Schüttenkönig“: Theater99 bringt Chaos auf der Bühne

Lauenburg. Das ist ja wie im richtigen Leben – na, fast jedenfalls. „De Schüttenkönig“ bringen die Laiendarsteller des Theater99 am Freitag, 28. April, um 20 Uhr auf die Bühne des „Theater Lauenburg“ in der Heinrich-Osterwold-Halle, Elbstraße 145a.

Die plattdeutsche Komödie in drei Akten von Betti und Karl-Heinz Lind (Niederdeutsch Wolfgang Binder) dreht sich um das Königsvogelschießen. Und so ein bisschen könnte sich manch Schützengesellschaft in dem Plot wiederfinden – Augenzwinkern inbegriffen. Denn seit Jahren hat die Schützenbruderschaft Probleme, einen Schützenkönig zu finden. Listig versuchen nun Landwirt Jens Hinrichs und sein Knecht Otto Schmidt das zu ändern. Doch es geht schief, was nur schiefgehen kann und dann schießt auch noch der Falsche den Vogel ab. Perfektes Chaos herrscht, als versucht wird, dies jemand anderem unterzuschieben.

In Lauenburg hebt sich zum letzten Mal der Vorhang für „De Schüttenkönig“

Harald Bröcking führt bei der Komödie nicht nur Regie, sondern steht als Landwirt Hinrichs auch selbst auf der Bühne. Das Theater99 ist eine Sparte des SC Vier- und Marschlande und hat den fröhlichen Dreiakter bereits einige Male im Bezirk Bergedorf aufgeführt – unter anderem im neuen Lichtwarktheater im Körberhaus. In Lauenburg soll sich nun zum vorerst letzten Mal der Vorhang für „De Schüttenkönig“ heben.

Das Stück kommt mit drei Jahren Verspätung auf die Bühne, denn es war schon für die Aufführungen im Frühjahr 2020 geplant. Aber, wie bei so vielem: Corona wirbelte alles durcheinander. Nun aber sind die Akteure der am 9.9.99 gegründeten Theatergruppe umso motivierter, alles zu geben, um ihr Publikum zu begeistern. Von den 25 Mitgliedern aus den Vier- und Marschlanden, Bergedorf und der Umgebung sind fünf für Bühnenbild und -bau zuständig, die anderen „machen alles von Regie und Requisite über das Soufflieren bis zum Schauspiel“, sagt Ensemblemitglied Kristina Schmidt-Stoldt. Sie spielt diesmal die Freundin der Bäuerin, die als Spion eingesetzt wird.

Karten zum Preis von 12 Euro können über Portal ProTicket gekauft werden. Den Link dazu gibt es auf der Seite www.theater-lauen

burg.de. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.