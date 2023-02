Büchen: Neues aus der Gemeinde: Vom Buschfunk zur Dorf-App

Wer wissen will, was in Büchen passiert, muss nicht mehr auf den neugierigen Nachbarn setzen. Was die App noch alles kann.

Büchen. Immer und überall auf dem Laufenden sein, was im Dorf passiert. Früher musste dafür der Buschfunk herhalten oder ein Nachbar, der überall seine Ohren hat. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute gibt es auf dem Smartphone nicht nur die neusten Nachrichten aus aller Welt, sondern auch aus der Gemeinde. Vorausgesetzt, man hat sich die App DorfFunk-SH heruntergeladen.

„Büchen in der Hosentasche!“ – was im ersten Moment etwas merkwürdig klingt, ist für viele Bewohner der Gemeinde ganz normaler Alltag. 456-mal wurde die App bereits heruntergeladen, in den Amtsgemeinden gibt es 159 Nutzer. Die Möglichkeiten der App sind vielfältig.

App ist für mindestens ein Jahr kostenfrei nutzbar

Sobald es Neuigkeiten aus der Gemeinde gibt, erhalten die Nutzer der App eine Benachrichtigung. Aber es gibt auch die Möglichkeit der Kommunikation untereinander. Mitfahrdienst, der Austausch von Werkzeug oder spezielle Hilfsangebote – für alle diese Gesuche oder Angebote gibt es spezielle Rubriken. In Gruppen können sich Bürger außerdem themenorientiert austauschen.

Ursprünglich vom Fraunhofer-Institut entwickelt, beteiligt sich seit zwei Jahren das Land Schleswig-Holstein an der Plattform, die vor allem Bewohner der ländlichen Räume auf unkomplizierte Art und Weise ein digitales Sprachrohr geben soll. Gute Nachricht für die Büchener: Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative mit der Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins hat der Sparkassen- und Giroverband des Landes für ein Jahr die Lizenzkosten übernommen. Die App kann somit zunächst kostenfrei genutzt werden.

Die DorfFunk-App kann im Internet auf der Webseite www.dorffunk-sh.de heruntergeladen werden. Die App ist verfügbar für iOS und Android. Wer Hilfe bei der Installation benötigt, kann sich an die Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung, Christina Kriegs, unter der Telefonnummer 04155/800 90 wenden. Eine Kontaktaufnahme in Sachen Dorf-App ist auch per E-Mail möglich an die Adresse c.kriegs@gemeinde-buechen.de. Fragen zum Inhalt der App und zu den damit verbundenen Möglichkeiten erteilt Dr. Heinz Bohlmann unter der Telefonnummer 04155/800 92 15.