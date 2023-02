Claus Beissner tritt als Sprecher des Seniorenbeirats zurück

Für die Lauenburger Senioren drehte Claus Beissner an vielen Rädern. Jetzt tritt er in die zweite Reihe zurück.

Lauenburg. Fünf Jahre lang war Claus Beissner Sprecher des Lauenburger Seniorenbeirates, jetzt tritt er in die zweite Reihe zurück. „Meine Frau hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt, da konnte ich nicht anders“, sagt er augenzwinkernd, so wie es seine Art ist. Er führte den Beirat nicht nur mit viel Engagement und Leidenschaft, sondern auch mit einer guten Prise Humor, die nicht nur bei den Senioren gut ankam.

Doch im vergangenen Jahr hatte Beisner eine schwere Krankheit aus der Bahn geworfen. „Ich habe mich wieder aufgerappelt, muss aber jetzt ein bisschen kürzer treten. Schließlich will ich im April meinen 88. Geburtstag feiern“, sagt der ehemalige Sportchef des NDR-Hörfunks. Ehrensache, dass er die Öffentlichkeitsarbeit des Beirats weiterhin übernimmt.

Seniorenbeirat Lauenburg: Claus Beissner will kürzer treten

Im März 2024 wird turnusmäßig der neue Seniorenbeirat gewählt. Bis dahin lenkt der bisherige Stellvertreter Degenhard Christen die Geschicke der Interessenvertretung der rund 3500 Lauenburger über 60 Jahre. Als stellvertretende Sprecherin rückt Renate Dieckvoß nach. Wer von den Beiratsmitgliedern von nun an welche Sitzungen der Fachausschüsse besucht, soll in den nächsten Wochen entschieden werden. Zuletzt hatte der Seniorenbeirat mit seinem Antrag von sich reden gemacht, den Ehrenamtlern in der Stadt mehr Wertschätzung zukommen zu lassen.

Außerdem legte der Beirat in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten einen Antrag vor, in dem es um die Satzungsänderung ging, dem die Fraktionen folgten. Demnach dürfen künftig Mitglieder des Seniorenbeirates weder dem Kreistag, der Stadtvertretung noch den politischen Fachausschüssen angehören.

Seniorenbeirat plant Tagesfahrten und eine Reise nach Bayern

Aber nicht nur in Sachen Kommunalpolitik und Stadtentwicklung wollen die Mitglieder des Seniorenbeirates weiter mitmischen. Die Organisation der Ausflüge und Reisen in diesem Jahr ist weitgehend abgeschlossen. Am 21. April führt der erste Tagesausflug in die Lüneburger Heide nach Walsrode Eckernworth, da wartet eine leckeres Fischbüfett auf die Teilnehmer.

Für den 19. September laden die Senioren nach Hamburg zu einer Hafenrundfahrt und zu einer Außenbesichtigung der Elbphilharmonie ein. Den Abschluss dieser Tagesfahrten bildet die traditionelle Lichterfahrt in das weihnachtlich geschmückte Hamburg. Vorher werden die Teilnehmer noch einen Stopp in dem bekannten Café Löscher einlegen und sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wochenfahrt des Lauenburger Seniorenbeirats führt Ende Juni in das bayerische Altmühltal in die Nähe von Ingolstadt. Wer bei den Ausflügen oder der Reise dabei sein möchte, kann sich schon jetzt bei Beiratsmitglied Herbert Güttler unter Telefon 04153/26 31 vormerken zu lassen.