Stiftung Herzogtum Lauenburg: Wie geht es weiter mit der Kultur im ländlichen Raum?

Stiftung Herzogtum Lauenburg lädt in Dorfgemeinschaftshäusern zum Diskutieren ein. Abschlussveranstaltung ist in Schwarzenbek.

Ein Beispiel für die Vernetzung von Kultur in Stadt und Land ist der Kultursommer, dessen Auftakt im vergangenen Jahr in Siebeneichen gefeiert wurde.

Lütau/Mölln. Als Knotenpunkt ist die Stiftung Herzogtum Lauenburg Ansprechpartner für alle an Kultur interessierten Menschen inklusive der Künstler selbst. In einem neuen Projekt will die Stiftung nun klären, wie die kulturelle Zusammenarbeit im ländlichen Raum weiterentwickelt werden kann.

Nachhaltigkeit ist jetzt in aller Munde. Die Stiftung fördere dieses Thema mit ihrer Arbeit schon seit Langem, so Stiftungspräsident Klaus Schlie: „Wir bieten Kultur für die Menschen vor Ort mit den Künstlern aus der Region. Niemand muss, um Kultur zu erleben weite Fahrten in die großen Städten unternehmen.“ Als vorbildliches Projekt nennt Schlie die „Kultur-auf-Dorf-Tour“: Künstler kommen zu den Menschen und treten in den Dorfgemeinschaftshäusern auf. Das nächste Mal ist am 24. Februar Folk-Musiker Lorenz Stellmacher aus Krummesse im Dikhus in Dahmker (19.30 Uhr, Eichenweg 4) zu Gast.

Kulturarbeit im ländlichen Raum

Mit dem „Kulturdialog RZ 23“ (Ratzeburg 2023) soll diese Kulturarbeit nun weiterentwickelt werden. In ersten Gesprächen haben sich Künstler, Mitarbeiter kultureller Institutionen und Kulturinteressierte bereits in Mölln getroffen und erste Fragen diskutiert: Wie können sich städtische Kultureinrichtungen für die Themen der ländlichen Kulturarbeit öffnen? Wie gelingt ein Kontakt auf Augenhöhe, und welche Aufgaben kommen auf die Kultureinrichtungen zu, die sich auf die Themen und Ideen der Menschen vor Ort einlassen?

Diese Fragen möchte die Stiftung Herzogtum Lauenburg an fünf Terminen mit Bürgern, Kommunalpolitikern, Vertretern der Verwaltungen und Künstlern diskutieren: Start ist am Sonnabend, 11. Februar, in Lütau im Gemeindehaus der evangelischen Kirche (Redderallee 6). Jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr wird auch in Seedorf am 18. Februar (Jugendfreizeitstätte, Dorfstraße 4), in Sandesneben am 18. März in der Mensa der Grundschule (Schiphorster Weg 5) und am 1. April im Multifunktionssaal der Gemeinde Dassendorf (Christa-Höppner-Platz 1) diskutiert. Den Schlusspunkt setzt eine Runde am Freitag, 28. April, von 17 bis 20 Uhr im Festsaal des Schwarzenbeker Rathauses (Ritter-Wulf-Platz 1). Um Anmeldung unter 04542/870 00 wird gebeten.