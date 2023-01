Auszeichnung: Wolfgang Rademacher ist Büchener des Jahres 2022

Büchen. Gleich drei engagierte Büchener sind auf der Einwohnerversammlung der Gemeinde als Sportler beziehungsweise Sportlerinnen des Jahres ausgezeichnet worden. Und den Titel Büchener des Jahres 2022 trägt mit Wolfgang Rademacher jetzt ein Politiker, der sich 32 Jahre für seine Gemeinde engagiert hat.

Mit fast 270 Menschen war die kleine Sporthalle an der Grundschule gut besucht, als Bürgervorsteher Axel Bourjau das Wirken von Wolfgang Rademacher (83) würdigte. Der Sozialdemokrat hat sich in der Zeit im Bau-, Wege- und Umweltausschuss engagiert, war Mitglied des Büchener Hauptausschusses und Vertreter der Gemeinde im Amtsausschuss. Zudem führte er die SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung und fungierte als Stellvertreter des Bürgermeisters im Büchener Rathaus.

Als Kind überlebt er Bombardement des Bahnhofs Büchen

Rademacher ist Büchen von Kindesbeinen an verbunden. Als fünfjähriger Junge überlebte er mit seiner Familie kurz vor Kriegsende im April 1945 im Keller des Bahnhofs einen Bombenangriff, den die Alliierten auf den Verkehrsknotenpunkt flogen. Jahrzehnte später engagierte sich der Ingenieur und Politiker in der Bahnhofskommission der Gemeinde, als der arg heruntergekommene Bahnhof grundlegend modernisiert wurde.

Vor dem Abriss konnte er nach Jahrzehnten noch einmal den Keller besuchen, in dem er den dreistündigen Bombenangriff überlebt hatte. „Angst hatte ich nicht gehabt“, erinnerte sich damals Rademacher. „Wahrscheinlich hatte ich einfach Vertrauen in die Erwachsenen.“

Engagiert für Tierschutz, Feuerwehr und Bahnhof

Der Bürger des Jahres 2022 hat weitere Projekte mit vorangetrieben. Dazu zählt neben anderen der Bau des Feuerwehrgerätehauses an der Raiffeisenstraße. Auch im Tierschutz engagiert er sich. Ein Erfolg: die dauerhafte finanzielle Unterstützung der Gemeinde für den Katzenschutz. Als Bürger des Jahres 2021 und 2020 waren zwei engagierte Frauen geehrt worden.

Die Auszeichnungen als Sportler des Jahres erhielten mit Dietlinde Tessin eine Vertreterin des ESV Büchen sowie zwei Mitglieder des BSSV, Yvonne Richert und André Trilck. Die Ehrungen wurden musikalisch begleitet von Michael Jessen, Esther Jung und Lukas Kowalski. Sie präsentierten eine Mischung aus Oldies und Rocksongs.

Dietlinde Tessin hält Büchens Senioren fit

Dietlinde Tessin ist seit 2009 im ESV aktiv. Sie wurde 2013 Spartenleiterin „Bodyforming“, 2015 übernahm sie die Sparte Rückengymnastik. Seit 2017 führt sie die Sparte Bewegung 70plus, sorgt als Übungsleiterin dafür, dass auch ältere Büchener fit und mobil bleiben. Die ESV-Mitgliederversammlung hat Dietlinde Tessin 2022 mit der silbernen Ehrennadel für ihr großes Engagement ausgezeichnet.

Lars Schwieger, Vorsitzender des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport und Soziales, zeichnet Yvonne Richert als Sportlerin des Jahrs der Gemeinde Büchen aus.

Foto: Gemeinde Büchen / BGZ

Ein Sportlerleben für den Damenfußball

Yvonne Richert erhielt vergangenen September eine Auszeichnung des Landesfußballverbandes für ihr Engagement. Die Sportlerin kümmert sich nicht nur seit vielen Jahren um die jüngsten Kicker im Büchen-Siebeneichener Sportverein. Sie hat dazu eine Trainingsgruppe für Mädchen im BSSV ins Leben gerufen, um auch sie verstärkt für das runde Leder zu begeistern.

Yvonne Richert ist überdies selbst auf dem Feld aktiv. Sie spielt, wie sollte es anders sein, im Damenfußballteam des BSSV.

Schon mit 27 Jahren Vereinsvorsitz übernommen

Schon früh Verantwortung für seinen Verein übernommen hat André Trilck. Bereits mit 27 Jahren wurde er 2009 zum Vorsitzen des BSSV gewählt. Bis 2022 führte er den Verein, war zeitweilig zugleich als Fußball-Trainer wie auch als Stürmer aktiv.