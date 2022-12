Lauenburger Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Lauenburg. Mit gleich zwei Einsätzen endete das Weihnachtsfest für die Lauenburger Feuerwehr. Am Montag, gegen 21.40 Uhr, meldeten Anwohner, dass aus einem Haus an der Dresdener Straße das schrille Geräusch einen Rauchmelders drang. Kurz nach dem Alarm rückte der Löschzug von der Feuerwache an der Reeperbahn aus. Bereits auf Anfahrt legten die Retter die Atemschutzausrüstung an.

Wehrführer Lars Heuer und der Fahrzeugführer des Löschzuges erkundeten zunächst die Lage. Dabei entdeckten sie, dass sich im Inneren des Hauses Rauch ausgebreitet hat. Der Angriffstrupp der Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zum Gebäude. Schnell stellte sich heraus, dass es in der Küche aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden.

Bei der Kontrolle der Wohnung stießen die Retter auf eine bewusstlose Person. Ein zweiter Trupp der Feuerwehr brachte den Mann mit der sogenannten Schleifkorbtrage aus den Haus. Der ebenfalls anwesende Rettungsdienst hatte unterdessen einen Notarzt angefordert, der die Versorgung des Patienten übernahm. Mit der schnellen Alarmierung der Feuerwehr hatten die Nachbarn dem Mann möglicherweise das Leben gerettet.

Zweiter Einsatz der Lauenburger Feuerwehr führte in den Moorring

Noch während dieses Einsatzes ging ein zweiter Notruf ein. Hinter einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses im Moorring wurde ein Notfall vermutet. Ein Fahrzeug der Feuerwehr machte sich von der Dresdener Straße auf zum zweiten Einsatzort. Bei Eintreffen der Retter war die Tür allerdings schon geöffnet, ein Eingreifen der Feuerwehr somit nicht erforderlich.

Zurück an am ersten Einsatzort machten sich die Feuerwehrleute daran, die Wohnung zu lüften. Anschließend ging es zur Feuerwache zurück. Was zu dem Küchenbrand geführt hatte, war am Dienstagnachmittag noch unklar.