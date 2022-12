An der Juliusburger Landstraße entsteht ein neues Wohngebiet. Hier sind Baugrundstücke für 27 Einfamilien- und Doppelhäuser geplant.

Am Birnbaumkamp sitzen die Neubürger im Dunkeln. Was ein anderer Bauträger an der Juliusburger Landstraße besser macht.