Hobbyfotografen aus fünf Vereinen stellen sich Wettbewerb

75 Fotografien sind in der Lauenburger Zündholzfabrik zu sehen. Die Aufgabe für die Teilnehmer: „20+“. Was dahinter steckt.

In der Interessengemeinschaft Nordring sind fünf norddeutsche Fotoklubs vereinigt. In Lauenburg zeigen sie ihre Arbeiten. Gabriele Kastorff ist mit zwei Strandmotiven dabei.

Lauenburg. Der Foto-Klub Lauenburg richtet in diesem Jahr den Nordring-Fotowettbewerb „20+“ für die fünf Vereine der Interessengemeinschaft Nordring aus. Gegründet wurde diese 1971 vom Foto-Club Elmshorn, dem Foto-Klub Lauenburg und der Fotogruppe der Firma Fette aus Schwarzenbek. Nach einigen Wechseln sind im Nordring die Lichtbildfreunde Itzehoe, der Fotoclub Wilster, der Fotokreis Pinneberg, die Fotofreunde Schwarzenbek und der Foto-Klub Lauenburg aktiv.

Jeder Verein reicht zum jährlichen Wettbewerb, dessen Ausrichtung die Vereine rotierend übernehmen, 15 Fotos ein. Diese werden von einer Fachjury nach den Kriterien Idee, Gestaltung und Technik mit jeweils bis zu zehn Punkten bewertet. Gesucht wird sowohl der Verein mit dem besten Gesamtergebnis als auch das beste Einzelfoto.

Foto-Klub Lauenburg richtet Wettbewerb „20+“ aus

Das Motto des Fotowettbewerbs „20+“ wählte der Foto-Klub Lauenburg aus, ursprünglich sollte der Wettbewerb in 2020 stattfinden. „20+“ hat jedoch eine weitere Bedeutung, so der 1. Vorsitzende Matthias Ehlers: „Jedes der Fotos soll mindestens 20 Sekunden belichtet sein, das wird von der Jury in den Exif-Daten kontrolliert. Eine längere Belichtungszeit ist natürlich möglich, Vorgaben des Motivs gibt es nicht.“

Die 75 Fotografien werden alle in einheitlichen Rahmen der Größe 40x50 Zentimeter präsentiert. Ob die Fotografen das Standardformat 30x40 Zentimeter oder ein anderes verwenden, ist ihnen überlassen. „Wir konnten in diesem Jahr eine wirklich erstklassige Jury gewinnen. Es sind Michaela Pecat, Bezirksleiterin Schleswig-Holstein des Deutschen Verbands für Fotografie (DVF) Nordmark, Fotograf Ralf Laack von Foto Renard aus Geesthacht sowie Wolfgang Reichenbächer, Fotograf und Herausgeber der Lauenburgischen Online Zeitung (LOZ)“, berichtet Ehlers. Die Juroren erhielten die Bilddateien in digitaler Form und werteten die Aufnahmen jeder für sich am eigenen Bildschirm.

Die Eröffnung der Ausstellung mit der Preisverleihung ist am Sonntag, 20. November, um 11 Uhr in der Jugendherberge Zündholzfabrik an der Elbstraße 1. „Wir freuen uns, das wir immer wieder diese wunderbaren Räume der Jugendherberge und die charmante Bewirtung vor Ort nutzen dürfen“, sagt Ehlers.

Als Ehrengäste werden Lauenburgs Bürgermeister Andreas Thiede sowie der künftige Bürgermeister, Thorben Brackmann erwartet. Ein musikalisches Rahmenprogramm ist geplant.