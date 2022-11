Die Polizei in Mölln ermittelt zu fünf Einbrüchen in landwirtschaftliche Betriebe. Die Täter hatten es auf Geräte und Werkzeug abgesehen.

Polizei sucht Zeugen Einbruchserie in Gudow: Täter schlugen gleich fünf Mal zu

Lauenburg. Auf Werkzeuge und Arbeitsgeräte hatten es die unbekannten Täter abgesehen, die in der Nacht zu Montag (7. November) in Gudow ihr Unwesen trieben. Zwischen 22 Uhr und 8 Uhr kam es im Ortsteil Sophienthal zu fünf Einbrüchen in landwirtschaftliche Betriebe an den Straßen Wendfeld und Dorfstraße.

Die Diebe gingen immer nach dem gleichen Muster vor: Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Nebengebäuden, Schuppen und Werkshallen der Betriebe. Dort suchten sie gezielt nach den Geräten und transportierten diese ab. Die genaue Anzahl der entwendeten Gegenstände steht noch nicht fest. Erste Schätzungen ergaben aber, dass der Wert des Stehlgutes in einem mittleren vierstelligen Betrag liegt.

Polizei sucht Zeugen für die Einbruchsserie

Die Polizeistation in Mölln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wem sind in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gudow, im Ortsteil Sophienthal oder der näheren Umgebung aufgefallen? Wer Verdächtiges bemerkt hat, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizeistation unter 04542/8 09 90.