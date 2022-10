Ganztagsschule Lauenburg Bald kürzere Tage an der Albinus-Gemeinschaftsschule?

Floorball ist ein Kursus-Angebot des Ganztagsbetriebes an der Albinus-Gemeinschaftsschule.

Ganztagsschule in Lauenburg ja, aber nicht so lange wie bisher. Das wünschen die Schüler, Lehrer und Eltern. Was sagt die Politik?