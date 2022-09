Polizei Ratzeburg: Täter stehlen Spritz- und Düngemittel aus Scheune

Mustin. 900 Liter unterschiedlicher chemischer Spritz- und Düngemittel haben unbekannte Täter aus der Scheune eines Landwirts in Mustin bei Ratzeburg gestohlen. Die Täter müssen laut Angaben des Landwirts zwischen 18 Uhr am Donnerstag, 23. September, und 15 Uhr am Mittwoch, 28. September, in die Scheune an der Dorfstraße eingedrungen sein.

Zeugen des Diebstahls können sich bei der Polizei in Ratzeburg melden

Aufgrund der Menge und des Gewichts der Produkte geht die Kriminalpolizei Ratzeburg davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 04541/80 90 melden. Die Spritz- und Düngemittel haben ein Wert von etwa 15.000 Euro.