Passage-Treff: Oktoberfest und Laternelaufen – Schwarzenbek feiert den Herbst

Schwarzenbek. Der Herbst kommt unaufhaltsam, und damit ist auch wieder die Zeit von Oktoberfest und Laternenumzügen. Einer der Höhepunkte im Herbstprogramm Schwarzenbeks ist die zweitägige Sause der Werbegemeinschaft des Passage Treffs von Investor Andreas Ellermann aus Reinbek. Die Gastronomen und Einzelhändler ließen es mit ihren Oktoberfest in den Jahren 2017, 2018 und 2019 im Passage Treff so richtig krachen. „Nach der Corona-Pause wird 2022 wieder gefeiert wie in Bayern“, verspricht Ellermann.

Das Bühnenprogramm steht: Gefeiert wird am Sonntag, 2. Oktober, und am Montag, 3. Oktober.

Los geht es am Sonntag um 17.30 Uhr mit Livemusik der Ahrensburger Band Soltoros mit spanisch angehauchtem Flamenco-Rock. Um 18.30 Uhr gibt es in der Passage dann einen großen Bonbonregen, der vom Tattoo-Studio inked & colorless gesponsert wird. Um 19 Uhr startet dann der beliebte Laternenumzug.

„Die ersten 100 Laternengänger bekommen eine Disco-LED Stablaterne vom Schwarzenbeker Hagebaumarkt geschenkt“, verspricht Andreas Ellermann. Fetzige Musik gibt es zum Umzug auch. Der Umzug wird von einem Disco-Truck begleitet, für den das Umzugsunternehmen Jan Bode gesorgt hat. Die Musik zum Umzug durch die Innenstadt wird von Patricia Blanco und Andreas Ellermann aufgelegt.

Möhnsener Musikanten sorgen mit bayerischer Blasmusik für Unterhaltung

Am Montag, 3. Oktober, geht die zweitägige Sause ab 12 Uhr weiter. Ab 15 Uhr sorgen die beliebten Möhnsener Musikanten mit bayerischer Blasmusik für Unterhaltung.

Ellermann ist seit 2016 Eigentümer eines Großteils des Einkaufszentrums und umliegender Immobilien. Der Unternehmer investierte sieben Millionen Euro in das Quartier (8000 Quadratmeter) rund um die Passage. Vorbesitzer waren Andreas Koop aus Kollow und Till Preuß, Alte Meierei. Zu seinen rund 100 Mietern gehören 40 Gewerbetreibende, dazu Wohnungen und Parkplätze samt Tiefgarage hinter dem Gebäude der Kreissparkasse. Zu seinem fünfköpfigen Mitarbeiterteam zählt auch Tochter Jennifer, die sich um die Verwaltung der Immobilien kümmert.

