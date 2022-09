Lauenburg Reifen an drei Autos zerstochen – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für die Tat in der Norderstraße (Symbolfoto).

Am Wochenende 17. und 18. September wurden an der Norderstraße in Lauenburg Reifen von drei Fahrzeugen zerstochen. Wer hat etwas gesehen?