Von Jacht gefallen: Feuerwehr Lauenburg zieht Mann aus Elbe-Lübeck-Kanal

Die Feuerwehr Lauenburg rettet am Mittwoch, 14. September, einen Sportbootfahrer aus dem Elbe-Lübeck-Kanal. Anschließend sichern die Retter das im Wasser treibende Boot.

Lauenburg. Zu einer Personenrettung wurde die Lauenburger Feuerwehr an den Elbe-Lübeck-Kanal alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen war am Mittwochvormittag ein Mann auf Höhe der Schleuse von seiner Motorjacht ins Wasser gestürzt. Aus eigener Kraft schaffte er es nicht, an Land zu kommen.

Lauenburg: Mann stürzt von Motorjacht in Elbe-Lübeck-Kanal

Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten, wählten daraufhin den Notruf. Als erstes Fahrzeug traf der Kommandowagen am Unglücksort ein. Dem Einsatzleiter gelang es, den Mann aus dem Wasser zu ziehen. Die inzwischen eingetroffenen weiteren Einsatzkräfte brachten den Verunglückten mit einer Schleifkorbtrage aus dem unwegsamen Gelände zum Vorplatz der Schleuse.

Dort übernahm der Rettungsdienst die Versorgung des Mannes. Derweil sicherte die Feuerwehr das im Wasser treibende Boot des Mannes. Nach etwa 40 Minuten war der Einsatz beendet.