Lauenburg: Jugendliche attackieren Zwölfjährigen mit Messer

Lauenburg. Am Dienstagabend (13. September) ist ein zwölfjähriger Junge Opfer einer Messerattacke geworden. Der Junge aus Lauenburg war mit seinem Fahrrad in der Straße Am Hasenberg nahe der Albinus-Gemeinschaftsschule unterwegs. Seinen Angaben zufolge waren ihm gegen 18.50 Uhr zwei Jugendliche entgegengekommen. Einer von ihnen habe ihn vom Rad gerissen. Der andere Jugendliche soll dann einen messerähnlichen Gegenstand gezückt und versucht haben, damit nach dem am Boden liegenden Jungen zu stechen.

Polizei Lauenburg sucht Zeugen für die Tat

Dem Zwölfjährigen gelang es zwar, den Angriffen weitgehend auszuweichen, trotzdem wurde er bei der Attacke leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Nach der Beschreibung des Geschädigten sind die beiden Jugendlichen etwa 16 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß. Sie trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Hoodies mit hochgezogener Kapuze. Außerdem sollen sie eine schwarze FFP2-Maske vor dem Gesicht getragen haben. Die Polizei Lauenburg bittet mögliche Beobachter der Tat, sich unter Telefon 04153/3 07 10 zu melden.