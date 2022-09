Stopp-Schild missachtet: 90-Jähriger wird bei Unfall in Klinkrade schwer verletzt

Am Montagnachmittag hat es auf der L 92 gekracht. (Symbolfoto).

Unfall in Klinkrade

Unfall in Klinkrade Stopp-Schild missachtet: 90-Jähriger wird schwer verletzt

Klinkrade. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 92 in Klinkrade wurden am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr drei Menschen verletzt. An der Kreuzung Klein Klinkrade/Mönkenweg hatte eine 26 Jahre alte Renault-Fahrerin offenbar das Stopp-Schild übersehen und war mit dem Mazda einer 83-Jährigen zusammengestoßen.

Beide Fahrerinnen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Weniger Glück hatte der 90-jährige Beifahrer im Mazda, der schwer verletzt wurde. Alle drei Personen wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenssumme beträgt etwa 10.000 Euro.