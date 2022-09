Mit geklauten Kennzeichen in Verkehrskontrolle gerauscht

Lauenburg. Zunächst waren es nur die Kennzeichen, die Polizisten am Sonnabendabend, 10. September, gegen 19 Uhr bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz an der B 5 in Richtung Boizenburg auffielen. Eine Überprüfung ergab, dass die am Ford Fiesta montierten HH-Kennzeichen am 7. Juli in Lauenburg gestohlen worden waren. Die 36-jährige Mecklenburgerin am Steuer gab zu, von diesem Umstand gewusst zu haben. Das bedeutet aber, dass sie den Fiesta ohne Zulassung und Versicherungsschutz gefahren hat.

Polizei Lauenburg recherchierte weitere Ermittlungen gegen die Fahrerin

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Frau keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und die mecklenburgischen Kollegen bereits Ermittlungen gegen die 36-Jährige aufgenommen haben: Im Juli war sie von einer Geschwindigkeitsmessanlage mit zu hohem Tempo geblitzt worden – bereits mit den falschen Kennzeichen am Auto. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Führerschein und Verdachts des Diebstahls verantworten.