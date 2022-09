Freibad Lauenburg: Riesenspaß mit nassem Fell und viel Gebell

Einen Tag lang gehört das Freibad in Lauenburg in diesem Jahr zum Saisonende den Hunden.

Lauenburg. Was für eine Saison: Rund 50.000 Badegäste erfrischten sich in diesem Sommer im Lauenburger Freibad am Kuhgrund. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es knapp 20.000. Noch lädt das schöne Spätsommerwetter dazu ein, ein paar Runden zu schwimmen oder auf der Liegewiese die Sonne zu genießen. Aber am Sonntag, 11. September, endet die diesjährige Badesaison dann auch offiziell.

Doch bevor das Wasser aus den Becken gelassen wird, dürfen die bellenden Vierbeiner wieder ins Wasser. Der Hundebadetag am Ende der Saison hat in Lauenburg inzwischen schon Tradition. Für die Tiere ist es eine einmalige Sache im Jahr, ansonsten sind schwimmende Vierbeiner im Freibad aus hygienischen Gründen verboten. Die Ausnahme ist möglich, weil das Bad anschließend gründlich gereinigt und erst vor der kommenden Saison wieder mit Wasser gefüllt wird. Am Hundebadetag wird das Wasser nicht gechlort.

Eintritt 50 Cent pro Pfote für einen guten Zweck

In diesem Jahr beteiligt sich das Lauenburger Tierfachgeschäft Pfote und Tatze. Die Vierbeiner dürfen zwischen 12 und 16 Uhr ins Wasser. Für die Tiere hat das Schwimmen in den Becken viele Vorteile. Das Wasser ist klar und frei von Fremdkörpern. Außerdem gibt es keine gefährlichen Strömungen oder Untiefen. Weil viele Anforderungen an die Wasserqualität in Schwimmbädern gestellt werden, besteht auch keine Gefahr, dass die Hunde sich mit Parasiten anstecken.

Mittlerweile ist der Hundebadetag in vielen Freibädern Deutschlands zum Saisonende üblich. Es gibt sogar eine Berliner Initiative, die dafür wirbt. Auf der Seite www.hundimfreibad.de finden Interessierte Informationen zu Freibädern, die diese Aktion anbieten. Man kann sich von der Seite aus auch eine App installieren, die entsprechende Tipps enthält. Die Betreiber der Bäder erhalten Hinweise zu Sicherheitsanforderungen und Hygieneregeln.

Versorgungsbetriebe planen in der Winterpause, Verschönerungen vorzunehmen

Der Eintritt für Zweibeiner – egal ob Begleiter oder Zuschauer – ist auch in diesem Jahr frei. Für die Vierbeiner werden 50 Cent pro Pfote fällig, also zwei Euro pro Hund. Das Geld kommt dem Tierschutz zugute. Nach dem Hundebadetag schließen sich die Tore des Freibades für dieses Jahr. Die Versorgungsbetriebe planen in der Winterpause einige Verschönerungen vorzunehmen.

Die Badesaison 2023 beginnt Anfang Mai – traditionsgemäß am ersten Tag bei freiem Eintritt. Nach der coronabedingten Zwangspause soll es im nächsten Jahr wieder Veranstaltungen im Freibad geben.