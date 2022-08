23-Jähriger im Fürstengarten überfallen und ausgeraubt

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Überfall, der sich im Fürstengarten in Lauenburg ereignet hat. (Symbolfoto)

Lauenburg. Ein 23-jähriger Lauenburger wartete auf der Elbterrasse im Fürstengarten auf seine Verabredung, als er Opfer eines Überfalls wurde. Ereignet hat sich die Tat in der Nacht zum Donnerstag, 4. August. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 23.15 Uhr waren auf der Terrasse plötzlich zwei unbekannte Männer erschienen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen traten diese an ihr Opfer heran, schlugen auf den jungen Mann ein und bedrohten ihn mit einem messerähnlichen Gegenstand.

Lauenburg: Männer schlagen im Fürstengarten auf 23-Jährigen ein

Die Täter entrissen dem Geschädigten das Smartphone und versuchten außerdem, ihm sein Portemonnaie wegzunehmen, doch das misslang. Unmittelbar nach der Tat entfernten sich die beiden Männer unerkannt.

Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Eine Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben. Das geraubte Smartphone wurde kurz nach dem Überfall in der Nähe der Kreissparkasse an der Alten Wache gefunden.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft jetzt auf Hinweise. Wer hat in der Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Stadtpark Fürstengarten gemacht? Auch Beobachtungen am Fundort des Smartphones könnten für die Ermittler von Bedeutung sein. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Geesthacht unter Telefon 04152/800 30.