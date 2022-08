Seniorennachmittage in Lauenburg: Die Zeit im Mosaik ist vorbei

Lauenburg. Lange hatte der Seniorenbeirat um Sprecher Claus Beissner alle Räder in Bewegung gesetzt und dann sah es auch fast so aus, als hätten sie Erfolg. Doch jetzt steht fest: Die Zeit der Seniorennachmittage im Veranstaltungszentrum Mosaik ist endgültig vorbei. Der Pächter hatte sich nicht darauf eingelassen, weiter über die Konditionen zu verhandeln. „Wir mussten handeln. Viele konnten sich das Kaffeegedeck für rund zehn Euro, das während der Veranstaltungen serviert wurde, nicht leisten“, sagt Claus Beissner.

Jetzt hat der Seniorenbeirat die Reißleine gezogen und sich endgültig vom Mosaik verabschiedet. Das hat allerdings eine bittere Konsequenz. Es gibt in Lauenburg keinen weiteren Veranstaltungssaal, der knapp 300 Personen fasst. Nicht selten haben so viele Besucher in der Vergangenheit die geselligen Nachmittage besucht. Außerdem ließ die große Bühne im Mosaik ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu. Nachdem der Beirat alle möglichen Alternativen geprüft und verworfen hat, blieb am Ende nur das Solt­straatenhus an der Reeperbahn übrig. Dieses Restaurant diente den Lauenburger Senioren schon während der Renovierung des Mosaik aus Ausweichort. „Das Soltstraatenhus ist ab sofort unser zentraler Anlaufpunkt“, sagt Beissner.

Seniorennachmittage und Veranstaltungen werden eine Nummer kleiner geplant

Ein Grund, weshalb sich die Interessenvertreter der Lauenburger Senioren für dieses Objekt entschieden haben, ist die gute Erreichbarkeit auch für bewegungseingeschränkte Senioren.

Der große Nachteil: Eine Bühne wie im Mosaik gibt es im Soltstraatenhus nicht. „Wir hatten das Veranstaltungsprogramm für das zweite Halbjahr schon fertig, mussten es jetzt aber leider einstampfen“, bedauert der Sprecher. Ab sofort werden nur noch Solisten oder Kleingruppen für gute Stimmung während der Seniorennachmittage sorgen. „Die Lauenburger Kielschweine, die wir schon für unsere Dezember-Veranstaltung gebucht hatten, rücken jetzt mit kleiner Besetzung an. Dafür haben wir noch ein paar Einzelkünstler verpflichten können“, die für weihnachtliche Stimmung sorgen werden“, verspricht er.

Noch mehr Augenmerk als bisher wird künftig auf Ausflüge gelegt, von denen in diesem Jahr noch einige geplant seien: Eine Grünkohltour nach Dithmarschen und eine Lichterfahrt ins weihnachtliche Hamburg werden in diesem Jahr noch angeboten. Auf einige Vorträge während der Seniorennachmittage können sich die Besucher auch noch freuen. So wird Lauenburgs Polizeichef Daniel Stephan im September Tipps geben, wie man sich vor den Maschen von Betrügern am besten schützen kann. Bürgermeister Andreas Thiede und Stadtpräsident Wilhelm Bischoff werden über neue Entwicklungen in Lauenburg berichten.

Im Oktober ist außerdem eine Frage- und Antwortrunde mit den Kandidaten vorgesehen, die ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 6. November eingereicht haben.

