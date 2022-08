Hardrock und Lichterzauber beim Fürstengartenfest

Das Open-Air-Spektakel in Lauenburg lockt Besucher auch aus der Umgebung an. In diesem Jahr ist eine bekannte Cover-Band dabei.

Lauenburg. Veranstaltungen in der Lauenburger Altstadt sind seit Jahrzehnten ein Besuchermagnet. Insofern ist ein Fest in der Oberstadt ein Experiment. Veranstaltungsmanager Andy Darm und sein Team hatten aber den richtigen Riecher, als sie im Sommer 2017 zum ersten Fürstengartenfest einluden.

Die Mischung aus rockigem Bühnenprogramm, zauberhaften Shows und Mitmachaktionen überzeugte von Anfang an. Eine neue Tradition war geboren – auch wenn Corona den Organisatoren zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

ACDC-Cover-Band Bon Scott beim Fürstengartenfest in Lauenburg

Doch in diesem Jahr wird wieder gefeiert. Am Sonnabend, 10. September, beginnt um 19 Uhr die große Party. Und es gibt ordentlich was auf die Ohren. Seit 1986 besteht die AC/DC-Cover-Band Bon Scott, benannt nach dem Sänger der australischen Hard-Rock-Formation.

Auf ihren Touren durch ganz Europa lässt sich die Band von AC/DC-Fans feiern. Bon Scott spielt vor 20.000 Menschen beim Hamburger Hafengeburtstag mit der gleichen Begeisterung wie vor der eher kleinen Kulisse im Lauenburger Fürstengarten. Vom ersten Ton an springt der Funke über. Den Musikern ist der unbändige Spaß auf der Bühne in jeder Sekunde anzumerken.

Viel ruhigere Töne schlägt Ben Boles aus Lüneburg an. Der Liedermacher steht seit seinem neunten Lebensjahr auf der Bühne und trat auch schon mehrere Male in Lauenburg auf. Er interpretiert Songs von Abba bis ZZ Top, von den Beatles bis Metallica auf seine ganz eigene Art. Aber auch seine eigenen Songs kommen beim Publikum immer wieder gut an.

Lichtershow verzaubert Fürstengarten in einen Märchenwald

Stammgast des Lauenburger Fürstengartenfestes ist der Maler Jan Balyon. Sein künstlerischer Stil lässt sich in keine Schublade pressen. In der Tradition der Schnellzeichner, die früher auf Jahrmärkten sehr verbreitet waren, lässt sich der Lüneburger Künstler von dem Moment inspirieren. Er begleitet das Geschehen auf der Bühne, bringt die Musik aufs Papier – und nennt das, was er tut, Action-Painting. Besonders faszinierend: Jan Balyon hat beim Malen meist in jeder Hand einen Pinsel und stellt das Bild dadurch in doppelter Geschwindigkeit fertig.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer sich nach etwas Romantik sehnt, kommt beim Fürstengartenfest auch auf seine Kosten. Riesige leuchtende Fliegenpilze, ein heller Mond und eine bunte Schnecke sowie viele Scheinwerfer erleuchten die altehrwürdigen Bäume im Park. Sebastian Rupsch und Uwe Bleise von der Firma Zirkel Event bauen ihre großen Lichtskulpturen auf und schaffen eine märchenhafte Atmosphäre im Fürstengarten.

Auch auf der Bühne wird es dann noch einmal magisch: Lodernde Flammen, wirbelnde Funken, die in den Nachthimmel stieben – mit Kraft, Dynamik und Leidenschaft zähmen die beiden Artisten Chris und Aleks die Flammen und nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise voller Überraschungen.

Wer in Lauenburg übernachten möchte, sollte schnell buchen

Hinter den Kulissen sorgen Veranstaltungstechniker Sascha Weiß und sein Team dafür, dass alle Auftritte wie am Schnürchen klappen – zumindest was Bühnenaufbau, Ton und Licht betrifft. Wenn solche großen Events anstehen, ist der Lauenburger ganz in seinem Element.

Das Fürstengartenfest ist längst nicht nur eine Veranstaltung für Bewohner der Schifferstadt. Die kulturellen Höhepunkte, der weite Blick über die Elbe und die romantische Atmosphäre ziehen viele Besucher von außerhalb an. In den vergangenen Jahren hatten einige Gäste der Stadt versucht, spontan ein Hotelzimmer in Lauenburg zu buchen, meist ohne Erfolg.

„Noch können wir ein paar Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Allerdings sollte man nicht zu lange warten“, rät Tourismusmanagerin Mareike Bodendieck. Die Touristinformation ist telefonisch erreichbar unter 04153/590 92 20.

Am Anfang stand die Marketingaktion „Funkelstunde“

Viele Traditionen haben ihren Ursprung in einer guten Idee – so auch das Fürstengartenfestes. 2017 hob die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH (HLMS) die Aktion „Funkelstunde“ aus der Taufe. Ziel war es, besondere Orte am Wasser bei Sonnenuntergang in neuem Licht zu zeigen. Viele der Aktionen waren Eintagsfliegen, das Fürstengartenfest ist geblieben.

Nach dem Kalender geht die Sonne am 10. September in Lauenburg um 19.49 Uhr unter. Bei schönem Wetter gibt es also wieder eine echte Funkelstunde. Am besten eine Decke mitbringen und das wunderbare Licht sowie den Blick über die Elbe genießen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Das Lauenburger Fürstengartenfest wird durch die Versorgungsbetriebe Elbe und Boisen Immobilen unterstützt. Der Eintritt ist frei.