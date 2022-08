Lauenburg: 87-Jähriger überrascht Dieb in seinem Haus

Ein 87-Jähriger hat in seinem Einfamilienhaus in Lauenburg einen Dieb überrascht.

Lauenburg. Einschleichdiebstahl nennt es die Polizei, wenn sich ein Dieb ins offene Haus einschleicht, während der Bewohner beispielsweise im Garten arbeitet.

Am Freitag, 29. Juli, ist solcher Einschleichdiebstahl in Lauenburg knapp gescheitert. Gegen 16.25 Uhr war der 87-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Bei den Töpferkuhlen nur kurz in den Garten gegangen, hatte dabei die Haustür offen gelassen. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Täter und betrat das Haus.

Lauenburg: 87-Jähriger steht plötzlich Dieb gegenüber

Als der Senior nach etwa zehn Minuten zurückkam, stand er plötzlich dem Mann gegenüber, der sich schon die Geldbörse des 87-Jährigen geschnappt hatte. Mit dem plötzlichen Auftreten hatte der Unbekannte wohl nicht gerechnet. Er versuchte, das Portemonnaie unbemerkt fallen zu lassen, ehe er durch die offene Haustür verschwand.

Dem Täter war es in der kurzen Zeit nicht gelungen, sich Diebesgut anzueignen, daher ist dem betagten Hausbewohner kein materieller Schaden entstanden. Was dieser noch beobachten konnte: Der Täter ist in einem silberfarbenen Mercedes-Benz mit Hamburger Kennzeichen geflohen. Er soll etwa 30 Jahre alt sein. Zur Tatzeit war der Mann mit einem weißen T-Shirt und einem schwarzen Basecap bekleidet gewesen. Er sprach gebrochen deutsch.

Die Lauenburger Polizei bittet um Mithilfe. Wer hat zum Tatzeitpunkt in der Straße Bei den Töpferkuhlen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber melden sich bei der Polizei unter Telefon 04153/307 10.