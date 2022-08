Ausflugstipp Naturerlebnis: Auf Urwaldexpedition – mitten in Lauenburg

Mit Horst Eggert auf „Urwaldexpedition" auf dem Oberstleutnantweg. In dem naturbelassenen Gebiet an der Elbe wachsen seltene Pflanzen. Früher wurde hier Torf abgebaut.

Der Oberstleutnantweg in Lauenburg ist ein Geheimtipp unter Naturliebhabern. Was den schmalen Pfad so besonders macht.