Zwei Männer und eine Frau bewerben sich um das Bürgermeisteramt in Lauenburg. So werben die Kandidaten um Wähler.

In Lauenburg wählen die Bürger und Bürgerinnen am 6. November den neuen Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin.

Lauenburg Wer wird Bürgermeister? Wahlkampf schon in vollem Gange

Lauenburg. So früh hat ein Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Lauenburg wohl noch nie begonnen. Obwohl die Bewerbungsfrist erst am 12. September endet und die Wahl erst am 6. November ansteht, legen sich zumindest zwei der drei bisher bekannten Bewerber schon mal ordentlich ins Zeug. Auffallend: Bei dieser Wahl werden die sozialen Netzwerke wohl eine große Rolle spielen.

Thorben Brackmann (31) wurde schon Ende Mai von den Lauenburger Christdemokraten ins Rennen geschickt. Der Kapitänleutnant ist in Lauenburg aufgewachsen und war hier unter anderem ehrenamtlich als Rettungssanitäter aktiv. Der bisher jüngste Bürgermeisterkandidat in der Geschichte der Schifferstadt meldet sich derzeit regelmäßig in Lauenburger Facebook-Gruppen mit Videobotschaften zu Wort.

Thorben Brackmann (31) wurde von der CDU als Kandidat nominiert.

Foto: Elke Richel

In den Beiträgen geht es ihm unter anderem um mehr Transparenz von Entscheidungen politischer Gremien und auf Verwaltungsebene sowie um Informationen zu Sachständen aktueller Projekte. Außerdem ist er immer sonnabends zwischen 8 und 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Lauenburger Wochenmarkt (Alte Wache) erreichbar, um mit Besuchern des Marktes ins Gespräch zu kommen. Persönliche Anliegen und Fragen nimmt er per E-Mail an info@thor ben-brackmann.de entgegen.

SPD-Kandidatin setzt im Wahlkampf vor allem auf Ideen und Wünsche der Lauenburger

Anne-Marie Hovingh (35) wurde von der Lauenburger SPD ins Rennen geschickt. Die Lehrerin war viele Jahre SPD-Bezirksabgeordnete für Hamburg-Altona. Sie setzt in ihrem Wahlkampf bisher vor allem auf die Ideen und Wünsche der Lauenburger für ihre Stadt. In persönlichen Gesprächen hat sie entsprechende Gedanken notiert und in eine Prioritätenliste zusammengetragen. Die Hamburgerin hat sich vorgenommen, möglichst viele Lauenburger persönlich zu besuchen. Außerdem ist auch sie sonnabends, zwischen 10.15 und 13 Uhr auf dem Lauenburger Wochenmarkt anzutreffen.

Anne-Marie Hovingh (35) wurde von der SPD als Kandidatin nominiert.

Foto: Elke Richel

Außerdem setzt Anna-Marie Hovingh auf Bürgersprechstunden und gemeinsame Aktionen, die sie über ihre Social-Media-Profile und über Lauenburger Facebook-Seiten bekannt macht.

LWG-Kandidat will erst nach den Sommerferien mit seinen Wahlkampf beginnen

Der dritte der bisher bekannten Bewerber um das Bürgermeisteramt ist Niclas Fischer(56), der von der Lauenburger Wählergemeinschaft (LWG) ins Rennen geschickt wurde. Er will erst nach den Sommerferien mit seinen Wahlkampfaktivitäten beginnen, versichert jedoch, dass die Planungen dafür bereits liefen. In den gängigen Lauenburger Facebook-Gruppen hat er sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Niclas Fischer (56) ist der dritte Kandidat, der zur Bürgermeisterwahl am 6. November antreten wird.

Foto: Privat

Auf der Webseite www.lauenburg.de hat die Stadtverwaltung alle Unterlagen zusammengestellt, die für die Bewerbung auf das Bürgermeisteramt erforderlich sind. Auch eine Einzelkandidatur ist möglich.