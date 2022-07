Schlugen Diebe in der Gemeinde Lütau gleich zweimal zu?

Lütau. Möglicherweise waren es dieselben Täter. Die Lauenburger Polizei ermittelt in zwei Fällen von Diebstahl, die sich in der Nacht zu Dienstag (26. Juli) in der Gemeinde Lütau ereignet haben. Ein Zusammenhang könnte sich aus der unmittelbaren Tatortnähe ergeben. Nach bisherigen Erkenntnissen haben Unbekannte aus einem Traktor, der im Bereich Alte Salzstraße/Basedower Weg abgestellt war, etwa 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft.

Was genau die Täter hier mitgehen ließen, kann die Polizei noch nicht sagen

Gleich nebenan liegt eine Lagerhalle, die in derselben Nacht aufgebrochen wurde. Hier werden diverse Maschinen und Werkzeuge gelagert. Was genau die Täter hier mitgehen ließen, kann noch nicht gesagt werden. Die ermittelnden Beamten suchen Zeugen. Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte wahrgenommen? Hinweise bitte an die Lauenburger Polizeistation unter Telefon 04153/3 07 10.