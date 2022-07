Film- und Musiknächte in Lauenburg: Das ist das Open-Air-Programm

Lauenburg. Der Sommer ist die Zeit der Open-Air-Veranstaltungen. Auch Lauenburg ist beim Freiluft-Reigen wieder dabei: Am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. August, starten die Film- und Musiknächte auf dem Kirchplatz – und das bereits zum achten Mal.

Am Freitag (26. August) beginnt das Spektakel um 20 Uhr mit dem Auftritt von JP King, der sich musikalisch auf die Interpretation der Hits von Elvis Presley festgelegt hat und seinem Idol auch äußerlich gleichen möchte. So eingestimmt sehen die Zuschauer anschließend den Film „Elvis“.

Die zweite Open-Air-Veranstaltung beginnt mit der Lauenburger Band Musiküsse

Zum Inhalt: Als der junge Sänger Elvis Presley (Austin Butler) von dem zwielichtigen Colonel Tom Parker (Tom Hanks) entdeckt wird, ist das der Auftakt einer Erfolgsgeschichte. Elvis wird von dem Rummelplatz-Manager zur Attraktion einer tingelnden Show gemacht und wird bald zum Superstar. Doch als die Gewalt gegen Schwarze zunimmt und Martin Luther King ausgerechnet in Elvis’ Heimat Memphis ermordet wird, will sich der Star klar positionieren. Doch nicht nur dafür muss er sich gegen den Colonel durchsetzen.

Elvis

Am Sonnabend (27. August) beginnt die zweite Musik- und Filmnacht um 20 Uhr mit einem Auftritt der Lauenburger Band Musiküsse. Bei Einbruch der Dunkelheit wird dann der aktuelle Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“ gezeigt – der dritte Teil der französischen Kultkomödie. Claude (Christian Clavier) hat sich inzwischen mit seinen Schwiegersöhnen abgefunden. Doch müssen sie wirklich überall da sein, wo er auch ist?

Bei Regen wird die die 15 mal 9 Meter große Leinwand in der Kirche aufgebaut

Anlässlich des 40. Ehejubiläums von Claude und seiner Frau Marie planen die Töchter ein großes Fest. Natürlich dürfen die Schwiegereltern der vier Frauen nicht fehlen. Was jedoch Monsieur Claude allerdings davon hält, sich den Eltern jedes Schwiegersohns für ein paar Tage auszuliefern, bleibt abzuwarten. Bei dem turbulenten Familientreffen prallen jedenfalls Welten aufeinander – und das Chaos nimmt seinen Lauf.

Monsieur Claude und sein großes Fest

Auch an eine Schlecht-Wetter-Variante hat das Organisatorenteam gedacht. Sollte es regnen, wird die 15 Meter breite und neun Meter hohe Leinwand in der Maria-Magdalenen-Kirche aufgebaut. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Das Catering übernehmen die Gastronomen vom Hotel Bellevue und Wildglück aus Schnakenbek. Tickets für 11 Euro gibt es in der Tourist-Information, Elbstraße 59 und im Reisebüro Oberelbe, Büchener Weg 7. An der Abendkasse kostet der Eintritt jeweils 13 Euro.