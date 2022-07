Dreiste Diebe stehlen stark gesicherten Vibrationsstampfer

Die Baumaschine ist von einem Transporter entwendet worden, der an der Körtingstraße abgestellt war. Polizei bittet um Hinweise.

Lauenburg. Wieder hatten es Diebe in Lauenburg auf eine Baumaschine abgesehen. In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Körtingstraße ein Vibrationsstampfer der Marke Baumax gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verschwand die Baumaschine zwischen 20 Uhr abends und 7 Uhr morgens von der Ladefläche eines Transporters.

Polizei Lauenburg bittet um Hinweise auf die Täter

Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Körtingstraße abgestellt. Der Vibrationsstampfer war mit einem Kettenschloss gesichert, ­welches die bisher unbekannten ­Täter gewaltsam öffneten. Der Sachschaden wird auf 1400 Euro ­geschätzt. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer 04153/3 07 10 entgegen.