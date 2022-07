Fahrradkantor Martin Schulze spielt wieder in Lauenburg

Vom Rennrad an die Orgel: Fahrradkantor Martin Schulze kommt wieder in die Maria-Magdalenen-Kirche. Was er unterwegs so alles erlebt.

Lauenburg. Tagsüber auf dem Rennradsattel, abends an der Orgel – so sehen die Konzertreisen von Martin Schulze, besser bekannt als der Fahrradkantor, aus. Bereits zum dritten Mal steuert er mit seinem Rennrad nun auch Lauenburg an. Sein Konzert in der Maria-Magdalenen-Kirche am Sonnabend, 16. Juli, beginnt um 16 Uhr.

Als 13-Jähriger hatte Martin Schulze ein musikalisches Schlüsselerlebnis. Bei einem Ferienkurs für Schüler erlebte er, dass dieses Instrument einen Raum innerhalb von Sekunden komplett ausfüllen kann. In diesem Moment beschloss er, Kirchenmusiker zu werden. Als ihm vor einigen Jahren in Frankfurt (Oder) die hauptamtliche Kantorenstelle komplett weggekürzt wurde, gab er trotzdem nicht auf: Mit seinem Fahrrad fährt er seitdem kreuz und quer durch Deutschland, hat auf allen möglichen Orgeln bereits gespielt.

Martin Schulz wurde für einen Bankräuber gehalten

Martin Schulze hat nicht nur seine Hobbys Orgelspielen und Radfahren zum Beruf gemacht – er hat auch ein Buch geschrieben. In „Meister der Pedale“ erzählt er schwungvoll und unterhaltsam von seinen beeindruckenden Reiseerlebnissen auf den rund 15 000 Kilometern, die er im Jahr zurücklegt: Er erzählt, wie er einmal für einen Bankräuber gehalten wurde, wie ihn die Landschaft unterwegs zu neuen Konzertprogrammen inspiriert oder wie er bei Stromausfall im Licht einer altersschwachen Stirnleuchte musizierte.

Der Fahrradkantor bringt Kulturprogramm in verschlafene Ortschaften und führt vor dem Konzert nicht selten noch Orgelreparaturen durch. Farbige Fotos der Reisestationen und Orgeln veranschaulichen die vor Lebensfreude sprühenden Anekdoten. Für die Strapazen entschädigt ihn stets die Gastfreundschaft, die er überall erleben dürfe, sagt er. Martin Schulze weiß die Begegnungen mit Menschen zu schätzen. Das Orgelspiel sei seine Form des Gottesdienstes.

Seit 2011 lebt der radelnde Organist mit seiner Familie in Frankfurt (Oder)

Der 54-Jährige studierte in Greifswald Kirchenmusik, war nacheinander als Organist im mecklenburgischen Friedland und in Himmelpforten bei Stade tätig, danach als Kirchenmusiker im Nordseebad Otterndorf bei Cuxhaven angestellt. Seit dem Jahre 2011 lebt der radelnde Organist mit seiner Familie in Frankfurt (Oder).

Bei seinem Konzert in der Maria-Magdalenen-Kirche spielt Martin Schulze Orgelwerke aus unterschiedlichen Musikepochen. Im Mittelpunkt stehen Stücke von Johann Sebastian Bach und norddeutsche Barockmusik. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um eine Spende für eine neue Orgel in der Maria-Magdalenen-Kirche in Lauenburg wird aber gebeten.

