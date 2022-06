Jetzt werden Landträume am Lauenburger Schloss wahr

Die Messe Landträume zieht von Friedrichsruh nach Lauenburg. Was die Besucher am Wochenende 11./12. Juni erwartet.

Lauenburg. Seit über 30 Jahren organisiert Wolfgang Krajewski mit seiner Firma Selekt Veranstaltungen Messen und Märkte in der Region. Das Konzept „Landträume“ setzt auf natürliche Materialien, sommerliche Deko und kulinarische Genüsse. Seit fast zehn Jahren hat die Messe in Friedrichsruh in jedem Juni mehrere Tausend Besucher angezogen. Am Wochenende 11./12. Juni ist die Messe erstmals rund um das Lauenburger Schloss zu Gast.

Das bewährte Angebot der Messe umfasst traditionelles Kunsthandwerk und moderne Dekorationsobjekte aus Holz oder Porzellan, Ton, Papier, in Leder oder Textil. Der Modebereich zeigt Trends für die warme Jahreszeit mit den entsprechenden Accessoires, Schmuck und Taschen aus kleinen Manufakturen sowie Naturkosmetik. Nachhaltige Kunst und kuschelige Decken aus Wolle werden ebenfalls im Angebot sein.

Bei der Messe am Schloss gibt es auch ein kulinarisches Angebot

Natürlich gehört zu einem Messebesuch für alle Sinne auch ein kulinarisches Angebot. Es wird Stände mit Wurst-und Käsespezialitäten geben, dazu allerlei süße Verführungen und eine Getränkeangebot für jeden Geschmack. Allen Angeboten ist gemeinsam, dass sich die Händler dem Thema Nachhaltigkeit besonders verpflichtet fühlen.

Auch an die jüngsten Besucher ist gedacht. Für sie ist am Stand mit den Fossilien eine Schatzsuche vorgesehen. Am Stand der Pfadfinder wird Stockbrot gebacken, am Spielplatz dreht sich ein Karussell. Der Verein „Biker fahren für Kinder“ hat ein Glücksrad aufgebaut, bei dem jeder Dreh gewinnt.

Die Messe Landträume am Lauenburger Schloss ist am heutigen Sonnabend und morgigen Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.