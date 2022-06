Comedyabend: Don Clarke gibt mit viel Humor Tipps zum Abnehmen

Kalauer und skurrile Geschichten hat der Comedian im Gepäck. Er plaudert in Lauenburg aus dem Nähkästchen. Wo es noch Karten gibt.

Don Clarke gastiert am 18. Juni in der Heinrich-Osterwold-Halle.

Lauenburg. Der Titel des Programms kommt sicher nicht von ungefähr, die krumme Anfangszeit spricht für Originalität: Der 66 Jahre alte Comedian Don Clarke kommt am Sonnabend, 18. Juni, mit seinem neuen Programm „SEXundSECHZIG“ in die Heinrich-Osterwold-Halle nach Lauenburg (Elbstraße 145). Beginn ist um 20.04 Uhr.

Das Soloprogramm ist gut gefüllt mit skurrilen Geschichten, die seine immer größer werdende Fangemeinde so mag. In mehr als 1000 Shows von Flensburg bis nach München und von Köln bis nach Dresden begeisterte Don Clarke in den vergangenen Jahren mit seinem Gags sein Publikum.

Diesmal plaudert er aus dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: „Wenn du abnehmen willst, musst du erst mal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar Mal verdoppelt habe...“ Mittlerweile hat Don Clarke nach einer Abnehmkur tatsächlich mehr als 35 Kilogramm Gewicht verloren. Wie er das geschafft hat, erzählt er dem Lauenburger Publikum in humorigen Geschichten.

Comedyabend mit einem, der „nichts kann – das aber gut“

Was treibt diesen Mann eigentlich an, der außer zwei Exfrauen, vier Kindern, fünf Enkelkindern und einem dicken Bankkonto nichts hat? Die Antwort ist: Die pure Lust zu leben! Ihm werde immer klarer, warum sich Großeltern und Enkelkinder so gut verstehen: Sie haben die gleichen Feinde. Selbstironisch und augenzwinkernd stellt Clarke sogleich fest, dass sich Publikum und Kritiker gleichermaßen uneinig seien: „Der kann ja wirklich nichts – aber das verdammt gut!“

1979 hatte es den jungen Maurer aus dem britischen Königreich nach Lauenburg verschlagen. Später zog es ihn nach Hamburg. Noch immer wundert er sich über die Eigenheiten der deutschen Sprache. So ist für Briten die Buchstabenfolge „ie“ oder „ei“ kaum auseinander zu halten. Grundsätzlich kein Problem, findet Clarke, wenn man nicht gerade im Lauenburger Schießverein eintreten möchte.

Es gibt noch Karten für den fröhlichen Abend am 18. Juni

Detailgetreu schildert der „Natural Born Comedian“ Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind, gepaart mit einer gehörigen Portion (britischem) Humor. Don Clarke ist Gewinner vieler Comedypreise und behauptet doch von sich selbst, „nichts“ zu machen. Genau darin liegt das Geheimnis des Ausnahme-Comedians.

Tickets für seine Show gibt es im Vorverkauf: 18 Euro plus Gebühr online unter www.lauenburg-tourismus.de und in der Tourist-Information, Elbstraße 59. An der Abendkasse kosten die Karten: 22 Euro. Die Veranstaltung ist auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Präsentiert wird der Abend von den Versorgungsbetrieben Elbe.