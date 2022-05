Gibt es eine gleichzeitige Sperrung der beiden Elbbrücken?

Geesthachts Elbbrücke ist für schwere Fahrzeuge gesperrt, die Sanierung der Lauenburger Brücke steht an. Droht ein Verkehrschaos?

Arbeiter inspizieren die Lauenburger Elbbrücke in schwindelerregender Höhe.

Lauenburg. Stets haben die Deutsche Bahn und der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr betont, die Sanierungen der Elbbrücken Lauenburg und Geesthacht würden so koordiniert, dass es nicht zu zeitgleichen Sperrungen kommt. Doch ist diese Zusage zu halten?

Wie berichtet wurden an der Geesthachter Brücke unerwartet so große Schäden festgestellt, dass sie sofort für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt werden musste. Niemand kann derzeit sagen, für wie lange. Fakt ist aber, ein Großteil der Fahrzeuge, die nicht mehr in Geesthacht über die Elbe fahren dürfen, donnern derzeit durch Lauenburg.

Lauenburger Brücke im September für eine ungewisse Zeit dicht

Doch spätestens im September ist die Lauenburger Brücke für eine gewisse Zeit komplett dicht. Diese Elbquerung muss nämlich ebenfalls dringend saniert werden. Bereits 2009 bescheinigte ein Gutachten der Lauenburger Elbbrücke „erhebliche Spannungsüberschreitungen“. Teilweise hat das 1951 fertiggestellte Bauwerk die schlechteste Zustandsnote, die für Brücken in Deutschland vergeben wird.

In mehreren Schritten will die Deutsche Bahn die Brücke so auf Vordermann bringen, dass die Verkehrssicherheit weiter gegeben ist. Langfristig werden über die derzeitige Elbbrücke ohnehin nur noch Züge fahren, denn bekanntermaßen plant das Land langfristig eine neue Straßenbrücke über den Fluss. Wo die Trasse verlaufen wird, ist derzeit aber noch unklar.

Im September sollen Querfugen und Abläufe erneuert werden

Die Deutsche Bahn will trotz der neuen Situation in Geesthacht am Sanierungskonzept für die Lauenburger Brücke nicht rütteln. Im September sollen wie geplant die Querfugen sowie die Entwässerungsabläufe erneuert werden. „Die Einflüsse des Parallelprojektes werden aktuell inhaltlich wie terminlich bewertet. Die Situation hat bisher noch keine erheblichen Beeinträchtigungen auf die Sanierung genommen“, sagt eine Bahnsprecherin.

Abgestimmtes Konzept soll Verkehrschaos verhindern

Doch wenn die Teilsperrung der Geesthachter Brücke im September noch immer besteht, könnte das dann doch zu dem gefürchteten Verkehrschaos führen. Den schweren Fahrzeugen, die nicht mehr über die Geesthachter Brücke dürfen, bliebe dann auch der Weg über die Lauenburger Elbquerung versperrt. Für Pendler aus und nach Lauenburg bliebe keine Ausweichmöglichkeit über die Geesthachter Brücke. „Wir stehen im Austausch mit den Landesbetrieben und weiteren Beteiligten am Projekt. Ein Verkehrskonzept für die Sanierungsarbeiten ab September ist derzeit in der Abstimmung“, heißt es vonseiten der Bahn.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in Lauenburg gab es schon Situationen, in denen der Zustand der Elbbrücke ein sofortiges Handeln erforderte. Im September 2018 ergab eine Routineuntersuchung derartige Mängel am Tragwerk der Brücke, dass der Fuß- und Gehweg sofort gesperrt werden musste. Die Reparatur des Tragwerkes hatte sich dann um Wochen verzögert. Abstimmungsprobleme bezüglich des Belags seien die Ursache, teilte die Bahn damals mit. Die „Abstimmungsprobleme“ resultieren aus den verschiedenen Zuständigkeiten auf der Lauenburger Elbbrücke: Für die Tragwerkskonstruktion ist die Deutsche Bahn verantwortlich. Für den Belag der Straße und des Gehweges der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr.

Großteil der geplanten Arbeiten sind bereits abgeschlossen

Und bei der Abstimmung knirschte es in der Vergangenheit immer mal wieder im Getriebe. Doch das soll jetzt bei der Koordinierung der Sanierungsmaßnahmen beider Brücken anders sein. Die Lauenburger Verwaltung scheint aber offenbar nicht eingebunden. Bauamtsleiter Reinhard Nieberg sagte während der Sitzung des Umweltausschusses am Montag, dass die Stadt diesbezüglich keine Informationen habe.

Könnten eigentlich ähnlich gravierende Mängel wie in Geesthacht in Lauenburg übersehen worden sein? Laut Bahn dürfte dies nicht passieren. „Es werden die regelmäßigen Inspektionen durchgeführt“, versichert die Sprecherin.

Ein Großteil der geplanten Sanierungsarbeiten an der Lauenburger Brücke sei bereits abgeschlossen, so unter anderem die Instandsetzung der Stahlträger der Brücke. Einen verbindlichen Abschlusstermin der Sanierungsarbeiten gibt es derzeit aber noch nicht. „Restarbeiten sind derzeit für 2023 geplant“, so die Bahnsprecherin.