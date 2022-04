Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lauenburg mussten mitten in der Nacht zu einem Einsatz ausrücken (Symbolfoto).

Feuerwehr Lauenburg Pkw steht unter Elbbrücke in Lauenburg in Flammen

Lauenburg. Ein Lkw-Fahrer bemerkte den Qualm unter der Elbbrücke in Lauenburg zuerst. In der Nacht zum Freitag, kurz nach 24 Uhr, alarmierte er deshalb Polizei und Feuerwehr. Wenig später alarmierten weitere Anrufer die Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Mittlerweile war auch ein deutlicher Feuerschein zu sehen.

Auto unter der Elbbrücke in Lauenburg in Flammen - Kripo ermittelt

Die Polizei meldete wenig später einen brennenden Pkw unter der Brücke. Wenig später rückte die Freiwillige Feuerwehr Lauenburg mit der Drehleiter an. Sofort begann der Angriffstrupp unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Schnell konnten die Flammen eingedämmt und schließlich gelöscht werden. Wie der silberfarbene Kleinwagen unter die Brücke gelangte und warum er in Brand geriet, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen ergeben.

Mögliche Zeugenhinweise sind erbeten an die Kriminalpolizei in Geesthacht unter Telefon 04152/8 00 30.